Cesena, ancora tutto da rifare Ieri incontro tra Toscano e il club

di Roberto Daltri

La terza consecutiva bruciante eliminazione del Cesena nei playoff avrà sicuramente conseguenze, quando smaltita la rabbia e la delusione la società tirerà le somme cercherà anche di individuare le responsabilità di questo nuovo boccone amarissimo da digerire. Ieri mattina in città ha inziato a circolare una voce: Domenico Toscano ha rassegnato le proprie dimissioni. Interpellata la società bianconera ha fatto sapere che non ci sono assolutamente dimissioni del tecnico calabrese sul tavolo dei dirigenti. Certo la botta è stata forte, la delusione nell’immediato ha travolto tutti, dai tifosi, ai dirigenti allo stesso Toscano che ci ha messo la faccia : "Nelle due partite forse meritavamo di passare per le occasioni che abbiamo creato, c’è tanta amarezza da sbollire, ci dispiace di non aver regalato una grande gioia ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto in maniera encomiabile. Ho visto tanti ragazzi piangere nello spogliatoio a testimonianza di quanto ci tengano, non posso rimproverare a loro nulla, hanno sempre lavorato tanto ma probabilmente non siamo arrivati nelle migliori condizioni. Questa partita è la fotografia della stagione: per quello che abbiamo prodotto abbiamo concretizzato poco, per quello che hanno creato gli avversari abbiamo subito tanto".

Fra le domande alle quali Toscano ha riposto un paio vertevano sul passato e sul futuro: "Le scelte che ho fatto le rifarei tutte, anche quelle prese prima della prima giornata di campionato, per parlare di futuro è troppo presto prima si deve smaltire l’amarezza".

Ieri intanto a Villa Silvia si è svolto un incontro fra Domenico Toscano il suo staff, il direttore sportivo Stefanelli e la proprietà, probabilmente per formulare le prime valutazioni su quanto sucesso e iniziare a pensare al futuro".

Intanto i tifosi della Curva Mare, che ieri hanno esposto uno sgtriscione di critica rivolta a Massimo Agostini, Sebastiano rossi e Cristiano Scalabrelli, hanno anche affidato ai social network la loro grande amarezza: "Rammarico, tristezza e amarezza riecheggiano nell’aria della Romagna bianconera - si legge - dopo l’ennesima prova deludente e buco nell’acqua del nostro Cesena in campo e dietro le ’scrivanie’.Però non possiamo essere non orgogliosi e carichi per la nostra gente, un popolo che si sta rialzando alla grande dopo il disastro dei primi di maggio, e perché no una curva e uno stadio intero che ancora una volta hanno dimostrato chi siamo veramente. Noi non perdiamo mai, noi siamo il Cesena!".

Da oggi inizierà la festa degli ultras a Case Castagnoli.