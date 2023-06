Gp e solidarietà

Sono cinque gli allevamenti di cavalli trottatori gravemente danneggiati dalla recente alluvioni: Ghirardini di Bagnacavallo (nella foto il salvataggio col canotto di una fattrice col puledro), Best di Alessandra Donati di Reda (Faenza), Guardigli di Roncadello (Forlì), Faedi di Cervia e Naldi di Imola, dove è morto un puledro. Oggi saranno al centro di una raccolta fondi organizzata da Hippogroup Cesenate all’Ippodromo Arcoveggio di Bologna in occasione del Gran Premio della Repubblica, corsa classica che si disputa dal 1948. Hanno aderito alla raccolta fondi i provider di scommesse, associazioni e operatori della filiera ippica, proprietari, allenatori e guidatori, ma ci sarà anche un banco per il pubblico che vorrà contribuire.

Durante il pomeriggio di corse, con inizio alle 16.35, lo spettacolo sarà anche a bordo pista con la musica live dei Radio 80, i laboratori artistici - creativi ispirati ai cavalli per bambini, i giri in sella ai pony, la visita alle scuderie a bordo dell’HippoTram, lo spettacolo di magia e bolle di sapone, e le proposte gastronomiche abruzzesi.