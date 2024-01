Blengini: "Approccio sbagliato, mai avere l’acceleratore al minimo"

In una Sports Hall di Galati simile ad una palestra della nostra serie C, con il pubblico sistemato su un un’unica gradinata, finisce in festa. Finora l’Arcada aveva all’attivo solo una affermazione, sempre per 3-2 contro Praga. Questa ovviamente è molto ma molto più prestigiosa. Di contro per la Lube lo stop sarà pure indolore ai fini della qualificazione, ma resta una battuta d’arresto che somiglia tanto ad una figuraccia. Di sicuro interrompe il percorso di maturità del team (e forse di fiducia interna?). Tra una settimana Civitanova concluderà il gruppo E di Champions ospitando il Maaseik, domenica invece tornerà in campo nientemeno che al PalaBarton di Perugia, superfluo evidenziare che il livello di gioco dovrà cambiare drasticamente. A fine gara parla il secondo alzatore Thelle, entrato per qualche turno al servizio: "La partita si è rivelata molto complicata per noi e non siamo riusciti a portare a casa il risultato anche per merito della magnifica prova di Galati. Noi ci abbiamo provato, ma in alcuni frangenti non siamo stati all’altezza al servizio e nel muro-difesa. Siamo già ai quarti di finale, ma in partite come quella di oggi vogliamo lo stesso arrivare al risultato". Le parole di coach Blengini: "Le sconfitte non sono mai indolori. Avevamo già raggiunto matematicamente il primo posto ma se vogliamo progredire dobbiamo migliorare anche nella capacità di approcciare e interpretare questo tipo di gare. Non ci sono partite che si portano a casa con l’acceleratore al minimo, soprattutto in trasferta. Squadre come Galati giocano col braccio sciolto se incontrano rivali blasonate, lo sappiamo. Siamo stati imprecisi tecnicamente in battuta e ricezione, poi da un certo punto abbiamo tentennato anche in difesa. Non ci siamo espressi bene ed è un peccato. Se in campo non hai la giusta cattiveria agonistica, soffri".

an. sc.