Calci e pugni tra due ragazzine: il video fa il giro dei social e diventa virale

Civitanova, 20 dicembre 2023 - Un video girato a Civitanova riprende due ragazzine, quasi sicuramente minorenni, darsi calci e pugni con un gruppo di coetanei intorno che le incita. Le immagini hanno fatto il giro dei social e sono diventate virali. L'episodio è accaduto nella zona dei giardini pubblici del Varco sul Mare alcune sere fa.

Il video dura meno di un minuto e ha fatto il giro di molte chat tra adolescenti e non: si vedono le ragazzine prendersi a botte e sfidarsi a vicenda in maniera piuttosto violenta e altri coetanei intorno gridare “Dai, dai!”. Immagini che non possono non far tornare alla mente un episodio simile avvenuto mesi fa che ha coinvolto sempre due adolescenti.

Una ha preso a calci e strattonato per i capelli la coetanea alla fermata degli autobus dopo scuola davanti al terminal Mario Dondero di Fermo mentre qualcuno riprendeva tutto con il cellulare per poi far girare il video.