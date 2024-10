Civitanova si arrende a Umbertide

PF Umbertide

55

Civitanova

49

PF UMBERTIDE: Bartolini 10, Gianangeli 8, Schena 9, Baldi 9, Milani 4, Del Sole 11, Kasapi ne, Tempia, Boraldo ne, Braccagni ne, Paolocci 2, Offor 2. All. Staccini.

BAGALIER CIVITANOVA: Panufnik 6, Perini 8, Mini 4, Binci 18, Bocola 11, Streni ne, Sciarretta ne, Severini, Contati ne, Jaworska, Pelliccetti 2. All. Melappioni

Arbitri: Correale e Forte

Note: parziali 16-14, 33-34, 49-40. Tiri liberi: Umbertide 9/14, Civitanova 8/10.

UMBERTIDE

Niente da fare per la Bagalier Civitanova che si arrende sul campo di Umbertide al termine di un match in cui le ragazze di Melappioni hanno dato la sensazione di poter portare a casa i due punti. Partita equilibrata con le padrone di casa che hanno cominciato meglio, ma Bocola e compagnia sono sempre state capace di rimettere in equilibrio la situazione e hanno provato la fuga in un paio di circostanze. Alla fine a risultare decisivo è il brutto terzo quarto giocato dalle marchigiane a livello offensivo: solo sei punti a referto che hanno permesso a Umbertide di costruire un vantaggio che poi ha saputo mantenere.