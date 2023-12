Club Vela, Giacomoni è l’atleta dell’anno

Civitanova, 19 dicembre 2023 – Pietro Giacomoni nominato atleta dell’anno dal Club Vela. Il ventenne, promessa dell’Ilca 7 da oltre un anno in maglia azzurra e recentemente argento ai mondiali Under21, è stato premiato nel corso della cena di fine anno organizzata dallo stesso Club Vela Portocivitanova al ristorante Villabianca di Montegranaro (pur non potendo presenziare l’appuntamento perché impegnato nel raduno della nazionale Fiv a Villamoura).

Oltre al successo di Giacomoni, la società ha potuto festeggiare i suoi risultati nell’optimist: l’inserimento nel Gruppo Agonistico Nazionale (Gan) di quattro dei suoi atleti e i terzi posti di Alessio Lucantoni al Campionato Italiano Optimist e Lorenzo Pietrella alla Coppa Primavela, la vittoria di Mia Paoletti alla Coppa Touring, e i diversi piazzamenti di Elena Cardinali.

Il premio "Armatore dell’anno" è stato invece attribuito a Renzo Grottesi (Swan 42 "Be Wild"): recentemente, l’imprenditore elpidiense e il suo team hanno vinto il Campionato Europeo Orc nel Gruppo B, la Coppa dei Campioni Altura e la Middle Sea Race in Classe Orc 4.

Plausi anche per Alessio Marinelli, che dopo i ventennali successi quest’anno si è distinto nel One Design con una prima posizione al Corinthian al Campionato Mondiale Rs 21, un trionfo alla Primo Cup J70 e un terzo posto al Campionato Europeo UFO 22. Alla cerimonia partecipi anche il vicesindaco Claudio Morresi, il presidente del Coni March Fabio Luna e Saimon Conti, Presidente del Comitato X Zona (Fiv Marche), oltre ovviamente alla presidente del Club Vela Portocivitanova Cristiana Mazzaferro. "Grazie – ha detto Mazzaferro – all’impegno profuso da parte di tutti, dirigenti, allenatori, atleti, armatori e sponsor, il club continua a crescere e ad arricchire il suo medagliere. Tuttavia il successo che ci deve rendere più orgogliosi è l’allargamento alla base. Ogni anno aumentano i numeri della scuola vela per bambini, ragazzi e adulti. Molti di loro, dopo la prima esperienza, rimangono legati al club che a sua volta si impegna a indirizzare ogni nuovo entrato verso il segmento della vela più adatto alle sue inclinazioni. In questo modo si alimenta il vivaio, c’è ricambio fra gli agonisti ma si espande anche il volume dei semplici appassionati, c’è chi entra da subito nel mondo dell’altura e chi si avvia, pian piano, verso una carriera olimpica".

"La festa di fine anno del Club Vela Portocivitanova è sempre una serata entusiasmante – il commento di Fabio Luna –, Si ripercorre con l’aiuto di foto e video un anno di grande vela e si celebrano i successi di una delle più affermate società sportive della zona".