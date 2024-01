Due furti in dieci giorni, l’ira dei titolari: “Facciamo tanti sacrifici, vogliamo sicurezza”

Civitanova Marche, 2 gennaio 2024 – Doppio furto subìto in dieci giorni. Vittima la stessa attività, la pasticceria Mantovani di via Civitanova (video). Spariti soldi e prodotti. Ma tutto è stato ripreso dalle telecamere, sia esterne che interne, ora al vaglio dei carabinieri di Civitanova.

Doppio furto in appena dieci giorni, i titolari della pasticceria sono infuriati

“Siamo molto arrabbiati”, spiega il titolare Gianluca Cintioli, socio di Margherita Ferranti e Giovanni Capozucca. In entrambe le occasioni i furti sono avvenuti intorno a mezzanotte. Nel primo caso, il 20 dicembre, i ladri erano in coppia, mentre nel secondo, il 30, un malvivente si è mosso da solo. Ma l’obiettivo è stato sempre lo stesso: entrare, rovistare nella cassa e nei mobili, prendere qualche prodotto e fuggire. Il tutto in un orario che non è così tardivo. Infatti, nei video ora in mano ai carabinieri, si vedono delle auto passare in via Civitanova, direzione Civitanova Alta.

E i ladri, notando le luci dei fari e sentendo il rumore delle macchine, rallentano, si guardano intorno e si preoccupano della situazione. Ma una volta dentro, dopo aver forzato la porta d’ingresso, probabilmente con le tenaglie, eccoli piegati, incappucciati e vestiti di scuro. Torcia in mano e velocità nei movimenti. Nel primo caso in meno di tre minuti il furto è compiuto. E il bottino si aggira intorno ai 1.800-2.000 euro. Dieci giorni dopo pinze ancora in mano, ingresso dalla veranda rompendo il telo e porta forzata in 180 secondi, utilizzando altri bracci metallici tenuti nelle tasche del giubbotto. "Facciamo tanti sacrifici per portare avanti l’attività", proseguono i titolari. "Vederli rovistare le nostre cose e gli scaffali è terribile", proseguono ancora. Ora è caccia ai responsabili.

Poco più di un mese fa, il 30 novembre, un altro bar pasticceria di Civitanova era finito nel mirino. A ‘Le Dolcezze’, vicino alla chiesa di San Gabriele, un uomo, incappucciato, aveva frantumato la vetrina del locale, scardinato il registratore di cassa e portato via i 200 euro che c’erano in contante. Le due pasticcerie distano un solo chilometro l’una dall’altra. In quel caso il blitz finì nelle mani della polizia. Chissà che i furti non possano essere collegati.