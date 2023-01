Furti d’auto a Civitanova, un uomo sotto la lente della polizia

Una Volante della Polizia

Civitanova, 30 gennaio 2023 – Dietro al furto della Ford Ecosport, sparita qualche giorno fa all’altezza dell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza, c’è ora il sospetto che il ladro sarebbe un soggetto già conosciuto dalle forze dell’ordine e attivo a Civitanova. Questo emerge dopo che l’auto è stata recuperata dalla polizia sabato pomeriggio nel parcheggio del discount Lidl, a Civitanova. Gli agenti del commissariato locale avevano battuto questa pista investigativa, dopo aver ricollegato che il modus operandi del furto era molto simile a un altro colpo andato a segno in città.

Perciò erano riusciti a ritrovare la Ford Ecosport e nel farlo avevano teso una "trappola" al presunto autore del furto, aspettando che andasse a riprendere l’auto. Ma lui avrebbe capito che la polizia era sulle sue tracce e quindi ha poi abbandonato il mezzo. Adesso le indagini continueranno, attraverso la raccolta di testimonianze e le immagini di videosorveglianza. Sempre gli agenti hanno ritrovato per terra, in un’altra zona della città, il portafoglio (con documenti e carta di credito) che il proprietario della Ford aveva lasciato nel mezzo.

L’auto era sparita giovedì: verso le 18, qualcuno era entrato nell’oratorio Don Bosco di via Trieste e aveva frugato su alcune giacche appese all’entrata. Così, da una di quelle, aveva preso la chiave della Ford Ecosport, parcheggiata fuori dall’oratorio e si era impossessato del mezzo, fuggendo via.

Insomma, quest’ultimo furto c’entra ben poco con gli altri registrati nelle notti precedenti tra Porto Potenza e Porto Recanati, dove erano sparite cinque auto parcheggiate per strada. Infatti, alcuni di questi veicoli erano stati ritrovati dai carabinieri a Cerignola (nel Foggiano), ormai smontati e ridotti a scheletri. Non solo, i militari avevano anche beccato diversi individui che erano intenti a smontare le auto, e per questo sono stati denunciati per ricettazione.