Saliscendi Civitanova. Prima si complica la vita, poi vince all’overtime

New Fortitudo Isernia

75

Virtus Civitanova

77

dts

: Diana ne, Monacelli 18, Batalskyi 14, Doglio 5, Sbaragli 2, Pali, Laffitte 6, Arrighini 2, Idrissou 17, Bonucci, Russo ne, Raicevic 11.

CIVITANOVA: Arienti 24, Pellegrini ne, Bini 10, Botteghi 5, Felicioni, Vallasciani 5, Cicconi Massi 16, Bazani 8, Micalich 9, Seri ne. All. Schiavi

Arbitri: Mignona e Galieri

Note – Parziali 19-21, 35-42, 53-54, 65-65, 75-77. Usciti per 5 falli: nessuno

Fondamentale vittoria per la Virtus Civitanova che fa un altro passo verso la salvezza vincendo al supplementare sul campo della Fortitudo Isernia. Una gara che però per la squadra di Schiavi si è andata complicando con il passare dei minuti e solo una grande prova di Arienti ha salvato da una sconfitta che sarebbe stata dolorosa. Civitanova ha infatti controllato il match nei primi due quarti dando la sensazione di poter scappare sul campo della formazione molisana senza troppi problemi.

Con il passare dei minuti

però i padroni di casa sono rientrati approfittando di un attacco che per la Virtus è diventato sempre meno prolifico, fino quasi a incepparsi.

I minuti finali del match sono al cardiopalma e servono altri 5’ di extratime per decretare il vincitore. Ma quando la palla pesa di più Civitanova ritrova per sua fortuna la giusta concentrazione e non sbaglia portando a casa due punti che valgono tantissimo in chiave salvezza per la formazione di Schiavi.