Civitanova, il sindaco Ciarapica: "Esperienza e idee chiare per crescere ancora"

Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica

Civitanova, 31 dicembre 2022 - La rielezione, la questione morale, il Pnrr, i problemi dell’ospedale. Confermato sindaco a giugno, Fabrizio Ciarapica si affaccia al nuovo anno e i conti gli tornano. "La rielezione – dice – non è stata semplice. Tanti candidati, alle spalle criticità gestite durante il periodo Covid e tuttavia gli obiettivi sono stati raggiunti. Civitanova ha promosso la nostra azione amministrativa e in questa città non è facile essere rieletti. Prima di me è riuscito solo a Erminio Marinelli". Quali traguardi per il secondo mandato? "Saranno anni più impegnativi, ma siamo forti di una maggiore esperienza e abbiamo l’occasione di avviare infrastrutture importanti per la città perché, condizione mai avverata finora, governo, Regione e Provincia hanno il nostro stesso segno politico. In un paio di mesi saremo pronti con la progettazione esecutiva per passare all’appalto del restyling del Varco. Va avanti la riqualificazione del comparto Trieste e dovremo essere capaci di appaltare entro fine giugno. Il 14 dicembre c’è stato un confronto con la Quadrilatero che entro il primo semestre del 2023 appalterà i lavori per rotatoria e sottopasso. Infine, sono ripartiti cantieri che si erano fermati a causa degli aumenti dei prezzi; l’asfalto di via Verga e la...