Tremila di corsa alla StraCivitanova Sport e divertimento: un successo

Civitanova, 10 marzo 2024 – Ancora un pienone alla StraCivitanova. Nonostante l’assenza della 21 km, sono stati quasi 3.000 i partecipanti alla 48esima edizione della manifestazione podistica cittadina che si è svolta ieri mattina, con partenza al varco sul mare e passaggio in centro e sui lungomari. Una mattinata parzialmente nuvolosa, a giudicare dal cielo, ma per la città e la società organizzatrice, l’Atletica Civitanova, è stata senza dubbio una giornata di sole. 688 podisti hanno preso parte alla 10 km competitiva, di cui 541 uomini e 147 donne.

Ha vinto Giovanni Cacciamani dell’Atletica Cingoli (00.33.27 il suo tempo), seguito da Michele Martufi dell’Atletica Elpidiense Avis Aido (00.33.29) e Luca Palmieri della società jesina ‘Space Running’ (00.33.30). Primo posto per Caterina Cavarischia del club caldarolese ‘Asd Bike Team Monti Azzurri’ (00.38.41), secondo per Laura Giordano del Circolo Minerva asd di Parma (00.38.57) e terzo per Benedetta Pompei (00.42.10) del Team Atletica Marche di Porto San Giorgio, per quanto riguarda la classifica donne.

Tra gli atleti di casa, buone le prestazioni di Giulio Ciarrocca (Atletica Civitanova), che ha fatto registrare un decimo posto nella categoria assoluta grazie a un tempo di 00.35.25 e Chiara Pascucci (Atletica Civitanova), in quarta posizione tra le donne avendo impiegato 00.42.38 per giungere al traguardo. Ma alla fine, al di là dei risultati, è stata una grande giornata di sport per tutti. "È stata una bellissima gara – ha detto a fine gara il vincitore Cacciamani –, sinceramente non me l’aspettavo. Non è molto che ho iniziato a praticare questa disciplina, speriamo di continuare così". Hanno invece corso alla 10 km non competitiva tra le 800 e le 900 persone, mentre in 1.200 hanno scelto di passeggiare sui quattro km.

"Un’onda di colori, entusiasmo e passione che ogni anno cresce sempre più. Complimenti ai vincitori, a tutti i partecipanti, all’Atletica Civitanova e al suo Presidente Sergio Bambozzi per un altro grande successo", sono le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica.

A sfilare, ieri, erano presenti anche numerosi gruppi appartenenti a palestre, aziende e attività commerciali civitanovesi. "Un grosso successo – ha commentato il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi – , nonostante il tempo incerto. Vedere quasi 3.000 persone è stato bellissimo. Grazie a tutti i partecipanti. Ci prepariamo a novembre". Il 3 novembre, infatti, Civitanova ospiterà il Campionato italiano di Mezza maratona.