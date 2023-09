Dominic Sambucco porta a ’Ibrida’ un live sorprendente

Gran finale per l’ottava edizione di Ibrida-Festival internazionale delle arti intermediali che si tiene a Forlì, negli spazi post-industriali di Exatr, in piazzetta Savonarola. Si comincia alle 17.30 con Gabriel Soucheyre che presenterà Videoformes. Poi tanta videoarte e, dopo la proclamazione dell’opera vincitrice, alle 22 il live cinema & music ’AGANiS - Concert for aquariums and electronics’ del compositore e polistrumentista italo-canadese Dominic Sambucco.