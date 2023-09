Estate, è già nostalgia "Tanti amici, sempre qui"

L’estate è ormai finita e gli ombrelloni, come fiori all’avvicinarsi dell’inverno, stanno iniziando lentamente a chiudersi, per poi riaprirsi ai prossimi tepori. Ma c’è ancora qualche fascia di resistenza, qualcuno che, al mare, raccoglie gli ultimi raggi caldi del sole, come ai bagni Sacro Cuore: "Ancora si sta bene, ma già verso le 18 ci si deve mettere la maglietta – dicono Martina e Luca, mentre giocano a carte –. Si resiste ancora qualche giorno, poi però arriva il momento di abbandonare la spiaggia e tornare a studiare in università". Anche Anna, Fabio, Alice e Tommaso sono della stessa idea: "Forse una settimana si può ancora stare, se riusciamo resistiamo fino al prossimo fine settimana, poi però basta. Si deve tornare a studiare. Però almeno adesso c’è la fiera". Fine dell’estate, infatti, a Pesaro è sinonimo di Fiera di San Nicola: "Se non vai alla fiera non sei un vero pesarese – dicono scherzosamente Samir, Luca e Diego –. Come si fa a resistere al richiamo degli hamburger, delle pannocchie grigliate, dei formaggi e degli affettati? Non si può". Un’estate ormai giunta al termine, ma che in molti ragazzi ha lasciato comunque un segno positivo: "Sicuramente ci ricorderemo di tutte le amicizie e le conoscenze fatte in questi mesi – dicono Roshdi e Asia –. Anche se alcuni amici partivano, altri tornavano. Abbiamo avuto la fortuna di avere una compagnia sempre presente, anche se non c’era niente da fare. Una bellissima memoria da conservare".

Alessio Zaffini