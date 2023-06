Ivan Graziani, ricordo in musica Il Club Tenco lancia un contest

Una seconda edizione di Maledette Malelingue Festival a Novafeltria in onore del grande cantautore Ivan Graziani. È quella in programma sabato 15 e domenica 16 luglio a Novafeltria, dove Ivan ha vissuto insieme alla sua famiglia, in Valmarecchia.

In scena grandi nomi della musica italiana, accanto al figlio Filippo Graziani: quest’anno tra gli ospiti Cristina Donà, Andy (Bluvertigo), Lucio Corsi e Fede Poggi Pollini.

L’evento è organizzato dal comune di Novafeltria, insieme ad Anna Bischi Graziani, a tutta la famiglia, alla Proloco di Novafeltria, e alla consulta giovani. Location dell’evento, il Parco Ivan Graziani, intitolato proprio l’anno scorso durante il festival con l’inaugurazione dell’ingresso con il maxi occhiale rosso.

Tra le novità dell’edizione 2023, la partecipazione del Club Tenco che si presenta con uno speciale format Il Tenco ascolta, per far conoscere agli addetti ai lavori, una serie di artisti emergenti in arrivo da tutta Italia. I selezionati saranno poi coinvolti in rassegne e festival nazionali.

"Saranno due giornate ricche di musica in ogni angolo del parco – promette l’organizzazione - Già dal sabato, da ora aperitivo, saranno moltissimi gli artisti a esibirsi nelle varie postazioni, lungo tutto il percorso del Festival, oltre ai candidati de Il Tenco Ascolta.

Le giovani promesse della musica potranno incontrarsi con artisti già affermati e condividere esperienze. In programma anche laboratori didattici per bambini, incentrati sulla musica, conferenze e presentazioni di libri, ma anche una serie di mostre, degustazioni di prodotti enogastronomici e food trucks".

Per partecipare alle selezioni del Club Tenco, è necessario essere autore o co-autore dei brani (testi eo musica), inviare quattro brani in formato mp3 alla [email protected], con oggetto ’Selezione per Maledette Malelingue Festival’, indicando nome, cognome e numero di telefono. Le richieste dovranno pervenire entro il 25 giugno. L’organizzazione invita a seguire le pagine Facebook e Instagram di Maledette Malelingue Festival per essere aggiornati sull’intera programmazione.

r.c.