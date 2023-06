Rds, compleanno ad alta frequenza Festa con Giorgia e Achille Lauro

di Silvia Santarelli

È partito il countdown per Rds Summer Festival, il concertone in programma domani alle 21 a Senigallia, prima tappa del tour che toccherà sei città d’Italia. Il viaggio si aprirà con una vera e propria carovana, con mezzi brandizzati, che sarà attiva dal pomeriggio nelle spiagge e nelle piazze, portando a bordo performer che travolgeranno il pubblico in uno show musicale e in momenti di puro intrattenimento ed evasione. L’emittente radiofonica ha scelto la spiaggia di velluto per festeggiare i suoi 45 anni con un concertone che vedrà sul palco Achille Lauro, Giorgia, Annalisa, Biagio Antonacci, Luigi Strangis e Matteo Romano. La vera protagonista sarà la musica: si parte alle 18 con dj set e concerti in attesa di ascoltare uno dei live più attesi dell’estate. Una serata indimenticabile dove a fare da cornice sarà la location unica di piazza Garibaldi.

La tappa marchigiana è già sold-out ma in caso di posti ancora disponibili, dovuti ad accrediti non convertiti entro le 19, sarà possibile accedere direttamente all’ingresso fino ad esaurimento posti. Gli accrediti potranno essere ritirati nello stand allestito in piazza Roma. La carica dei 4mila e 800 fortunati che sono riusciti a registrarsi per partecipare al concerto è pronta ad intonare i più grandi successi della musica italiana. E domani la musica sarà ancora una volta la protagonista: il villaggio allestito in piazza Garibaldi sarà pronto a festeggiare in stile Rds dalle 19 fino a tarda notte, con una serata speciale in cui i partecipanti potranno divertirsi ripercorrendo la storia della radio e tutti i grandi successi che hanno segnato i suoi 45 anni, con tanta musica dal vivo, dj set e ospiti speciali come alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici.

Tra gli ospiti più attesi ci sono sicuramente Achille Lauro e Annalisa, pronti a intonare le hit dell’estate 2023, ma sarà una serata di musica per tutti i gusti: Biagio Antonacci e Giorgia ripercorreranno i loro più grandi successi facendo cantare un pubblico di tutte le età. Ma la festa sarà anche per i più piccoli: nel villaggio saranno allestiti gonfiabili e attrazioni. L’attesa per festeggiare una delle emittenti più famose d’Italia è quasi terminata e i conduttori sono carichi: restano ancora ventiquattro ore e poi si aprirà uno degli eventi più attesi di questa stagione, pronto a regalare tanta musica e sano divertimento.