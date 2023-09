‘Tutti i sogni ancora in volo’ Ranieri si prende lo Sferisterio

di Lorenzo Monachesi

Oggi alle 21.30 allo Sferisterio ci sarà un artista padrone della scena e Massimo Ranieri (nella foto) ne darà l’ennesima dimostrazione con lo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo. Molti di quei sogni hanno preso forma come nel 2003 quando Ranieri ha diretto proprio nell’arena maceratese Cavalleria Rusticana e i Pagliacci che ha segnato il debutto nella lirica. E c’è da scommetterci che rimettendo piedi nello Sferisterio il suo pensiero correrà indietro nel tempo, a quando ha lavorato alla messa in scena dell’opera.

Quei sogni sono il motore che ha permesso a Ranieri di fare tanta strada, di rinnovarsi, di farsi apprezzare al cinema, in teatro, in televisione, come attore, regista e, naturalmente, come cantante. Il presente dell’artista napoletano è uno spettacolo in cui dà ancora una volta un saggio della sua bravura e poliedricità passando dal canto alla recitazione, a racconti inediti ad altri divertenti.

Il pubblico sarà preso per mano per essere trasportato in un mondo contrassegnato da successi che sono rimasti nel cuore, che hanno accompagnato e segnato la vita di molti spettatori. L’Arena si riempirà di alcuni bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, brani che fanno parte del suo nuovo album, che porta lo stesso titolo dello spettacolo, uscito il 18 novembre, e la firma della produzione musicale di Gino Vannelli. Ci sarà anche l’occasione per ascoltare Lettera di là dal mare.

Seguire con attenzione un suo live fa capire perché Ranieri ogni volta riesca a fare grandi numeri, come ha fatto con Sogno e son desto in cui ha fatto più di 800 repliche. Sul palco ci sarà una band di musicisti inedita: al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce Valentina Pinto, ai fiati il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri.

Il concerto di questa sera rientra nel cartellone Sferisterio Live 2023, la rassegna di musica dal vivo organizzata dall’assessorato agli Eventi del Comune di Macerata, guidato da Riccardo Sacchi, in collaborazione con l’Associazione Sferisterio.

La rassegna Sferisterio Live presenta ancora altri due appuntamenti (28 settembre e 4 ottobre) che sul palco avranno come protagonisti Venditti & De Gregori, che proprio per la grandissima richiesta terranno due concerti nell’arena maceratese.