Incidente a Fermo, perde il controllo dell’auto e si ribalta in mezzo alla strada: muore anziana

Fermo, 4 Giugno 2024 – Una donna di 88 anni ha perso la vita in incidente stradale autonomo avvenuto intorno alle 15, lungo la strada provinciale che collega Lapedona alla statale Adriatica.

L’anziana, residente a Fermo, era alla guida della sua Fiat Panda e stava viaggiando verso mare. Per cause in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo del mezzo che dopo aver urtato la scarpata laterale, si è ribaltato su un lato in mezzo alla carreggiata. Inutile ogni soccorso prestato all’anziana dal personale medico e sanitario giunto sul posto, che altro non ha potuto fare che costatarne il decesso.

L’incidente è accaduto in contrada Cantagallo, raggiunta dai vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo e dalla polizia locale.