Sciopero 15 dicembre in Emilia Romagna, bus e treni a rischio: come cambiano gli orari

Bologna, 14 dicembre 2023 – Sciopero era stato annunciato e sciopero sarà. Ma con un arco di tempo più limitato rispetto a quanto preventivato all’inizio. Venerdì 15 dicembre, quindi, andrà in scena lo sciopero dei mezzi di trasporto anche in Emilia Romagna, ma anziché durare 24 ore, sarà di sole 4 ore, con una riduzione dei disagi per ciò che riguarda gli utenti del trasporto pubblico.

Venerdì 15 dicembre sciopero del trasporto pubblico (foto di repertorio)

E’ stato il ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Matteo Salvini a firmare la precettazione dello sciopero, come da lui stesso annunciato: "Qui Mit, ho firmato per ridurre da 24 a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico locale previsto per questo venerdì 15 dicembre. Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l'Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere".

Dunque, con un’ordinanza il ministro Salvini ha disposto la riduzione a 4 ore degli scioperi generali nazionali proclamati dalle Federazioni Nazionali dei sindacati Usb, Sgb, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Cub Trasporti per venerdì 15 dicembre.

Ecco che cosa cambia per i mezzi di trasporto in Emilia Romagna.

Bologna, Imola e Ferrara

Per ciò che riguarda i bus e le corriere dei bacini di Bologna e Ferrara lo sciopero si svolgerà dalle 9 alle 13. Negli orari di sciopero – comunica Tper -, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, al mattino, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.45. Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.50 del mattino.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 8.45 del mattino.

People mover non garantito a Bologna

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express” (il People mover), il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, dalle 9 alle 13 di venerdì 15 dicembre.

Modena, Reggio Emilia e Piacenza

Anche il personale Seta (Modena e Reggio Emilia) ha aderito allo sciopero di venerdì. Così l’azienda comunica con una nota che “l'adesione allo sciopero da parte dei lavoratori Seta potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasporto pubblico, con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

Nel bacino di Modena le eventuali astensioni dal lavoro del personale nel servizio urbano potrebbero verificarsi dalle 9 alle 11:59, mentre per ciò che riguarda il servizio extraurbano dalle 9 alle 12:29. A Reggio Emilia, invece, sia per il servizio urbano, sia per quello extraurbano potrebbero verificarsi disagi tra le 9 e le 13. Infine a Piacenza possibili disservizi tra le 10 e le 12 (servizio urbano) e tra le 9 e le 12 (servizio extraurbano).

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie esposte alle fermate e pubblicate nelle sezioni "Linee" del sito web. Informazioni in tempo reale sull'effettivo passaggio dei bus sono disponibili direttamente dall’App Seta. Per ulteriori informazioni: 840 000 216 o il servizio WhatsApp 334 2194058.

Parma

Per ciò che riguarda i trasporti pubblici Parma (Tep), lo sciopero riguarderà il servizio urbano dalle 9 alle 12.10 e il servizio extraurbano dalle 9 alle 12. Inoltre, “le autolinee in esercizio potranno subire annullamenti di corse dalle 9 alle 12.10”.

Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini

Anche in Romagna i lavoratori del servizio bus aderiranno allo sciopero dei mezzi di trasporto. Start Romagna informa che “le fasce orarie durante le quali il servizio non è garantito sono le seguenti: Forlì-Cesena dalle 9 alle 13; Ravenna (compreso il traghetto) dalle 9 alle 12 (nel rispetto delle fasce orarie di garanzia) e Rimini dalle 9 alle 13.

Treni in Emilia Romagna

Nelle giornate di sciopero Trenitalia Tper assicura servizi minimi di trasporto a seguito di accordi con i sindacati. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali.

Le motivazioni dello sciopero

Il trasporto pubblico locale si ferma per 4 ore venerdì 15 dicembre e le motivazioni alla base dell’astensione dal lavoro riguardano il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; la sicurezza dei lavoratori e del servizio; e il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato.