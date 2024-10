Tredicenne morta a Piacenza, un testimone chiave incastra il fidanzato. Oggi convalida del fermo

Piacenza, 30 ottobre 2024 – Spunta un testimone chiave nel caso della morte di Aurora: qualcuno avrebbe visto la 13enne insieme al fidanzato poco prima della caduta dal settimo piano. Secondo quanto appreso da fonti investigative, sarebbe stata la sua testimonianza a spingere la procura per i minorenni di Bologna a disporre il fermo del 15enne che, all'inizio, era stato indagato a piede libero.

In mattinata, al tribunale per i minori di Bologna è in programma la convalida del provvedimento di fermo. Dall’autopsia, è stato rilevato un grosso trauma cranico dovuto alla caduta dal palazzo dove abitava.

Convalida del fermo

In mattinata al tribunale per i minori di Bologna è in programma la convalida del provvedimento di fermo. Il ragazzo, assistito dal suo difensore, se vorrà potrà parlare nell'interrogatorio. Inizialmente il 15enne era era stato rilasciato dopo un primo interrogato e quindi indagato a piede libero. Ora si trova in un istituto minorile.

"Convinti della colpevolezza”

“Il medico legale incaricato dalla famiglia di Aurora – dice Lorenza Dordoni, avvocata della madre della 13enne morta– mi ha confermato la compatibilità del trauma cranico riportato dalla ragazza con la precipitazione dal palazzo. Questa compatibilità esclude che Aurora sia stata colpita in modo violento prima di precipitare. Un riscontro che conferma la nostra tesi: rimaniamo convinti della colpevolezza del ragazzo indagato, visto che il quadro indiziario tende a confermare l'ipotesi di reato".

Familiari di Aurora "devastati dal dolore”

I familiari di Aurora sono “devastati dal dolore”, fa sapere l’avvocata Dordoni. “La sorella sta crollando, la madre regge ma non so ancora per quanto, visto che da venerdì a oggi ha dormito otto ore, ossia quello che una persona dorme in media in una notte", ha detto l'avvocata al telefono.