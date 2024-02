‘Ciao-Rassegna Lucio Dalla’: ecco i giovani finalisti

Bologna, 14 febbraio 2024 – Si avvicina sempre di più la data del 4 marzo. Nel giorno in cui si ricorda il compleanno di Lucio Dalla, torna anche la festa, al Teatro Celebrazioni per l’Edizione 2024 di ‘CIAO-Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività’ di cui il nostro giornale è media partner (gli ultimi biglietti sono ancora disponibili sul sito).

Nel corso della serata saliranno sul palco i vincitori dei premi Ballerini Dalla già annunciati: Pinguini Tattici Nucleari con il premio alla Carriera, Daniela Pes e Calcutta (parimerito) per la categoria “artista”, Madame con ‘Il bene nel male per la categoria “canzone”, Dardust per la categoria producer/talent scout’, Brunori SAS ‘La vita com’è’ (Il più bel secolo della mia vita) per la categoria “colonna sonora”, mentre andrà a ‘Dallamericaruso. Il concerto perduto’ il riconoscimento per la categoria “progetto”.

Tutte grandi nomi del panorama musicale italiano che saranno affiancate dai finalisti di ‘CIAO Contest. La musica di domani’, una ampia azione di scouting alla ricerca dei nomi più originali dell’ultima generazione. A contendersi il premio saranno Chiamamifaro, De.Stradis, Flora, Giglio, Il Generatore di Tensione, Kyoto, La Musica Di Forte, Santoianni, Stella e Tina Platone per la sezione artisti e DrLanda & MrKite, Elso, Enzo Argirò, Etrusko, Gianluigi Massetti, L’imbrunire, Mnnl, Rebtheprod, See Maw e Sons per la sezione produttori.

Ad assegnare il trofeo sarà la giuria, composta da Massimo Bonelli (Presidente di giuria e direttore artistico della rassegna), Antonio Filippelli, Carlo Pastore, Marco Missiroli, Nina Selvini, Silvia Danielli e il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini.

Prevista anche la consegna di due premi speciali, il Premio Banca di Bologna e il Premio QN il Resto del Carlino, che andranno a figure che si sono distinte nella ricerca artistica fuori dall’ambito musicale, in omaggio all’interesse di Lucio Dalla, appassionato di arte e collezionista, per ogni forma di creatività. Il giorno successivo, il 5 marzo, i musicisti saranno ospiti della casa museo di Lucio Dalla in via D’Azeglio (serata a porte chiuse), per raccontare la loro esperienza umana e artistica.