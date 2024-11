’Ciao’, torna la rassegna nel nome di Lucio

Nel segno della creatività e della valorizzazione dei nuovi talenti torna il 4 marzo 2025, per il terzo anno consecutivo, CIAO Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività, una esperienza di ricerca e di valorizzazione, unica, degli scenari futuri del pop italiano, come sarebbe piaciuto al cantautore bolognese. Una iniziativa ispirata alla sua avventura umana e artistica, alla sua poetica, alla passione con la quale, nel corso della sua straordinaria carriera, ha sostenuto artisti nei quali ha creduto quando erano sconosciuti, per accompagnarli in un percorso – basta far i nomi di Luca Carboni e di Samuele Bersani – verso il successo. All’interno dell’iniziativa, sono aperte le iscrizioni a CIAO Contest, la musica di domani, rivolto ad artisti e produttori che vogliono farsi conoscere e che possono candidarsi, nel primo caso, con un brano scritto e cantato da loro, nel secondo, con una canzone interamente scritta e arrangiata da loro, senza vincoli di genere. È possibile candidarsi sino al 22 dicembre 2024, andando sul sito luciodallaciao@icompany.it

Entro l’8 gennaio verrà presentata la lista dei dieci nomi per ogni sezione, che verrà sottoposta all’attenzione di una giuria specializzata per scegliere i due finalisti, che si esibiranno il 4 marzo 2025, il giorno del compleanno del cantante di 4 marzo 1943. Durante lo spettacolo saranno svelati, e saranno protagonisti di una esibizione dal vivo, gli artisti che, secondo il parere di un gruppo di addetti ai lavori, hanno manifestato maggiore apertura mentale, chiave innovativa e trasversalità attraverso attività, opere o progetti che abbiano una matrice sperimentale eppure pop, simile a quella che ha guidato la lunga carriera di Dalla, nelle cinque categorie previste dalla rassegna, Artista, Canzone, Colonna sonora, Producer/Talent Scout e Progetto). A loro verrà consegnato il prestigioso Ballerino Dalla, disegnato da Mauro Balletti e ispirato al testo del brano Balla balla ballerino.

Nella scorsa edizione presentata da Nina Zilli, e trasmessa da Rai 1 il 30 marzo 2024, il riconoscimento è andato a Calcutta e Daniela Pes (vincitori per la categoria Artista), Madame (categoria Canzone), Brunori Sas (vincitore categoria Colonna sonora), Dardust (vincitore categoria Producer/Talent Scout), Pinguini Tattici Nucleari (vincitori del premio speciale alla Carriera) e Walter Veltroni (vincitore categoria Progetto per il film Dallamericaruso. Il concerto perduto). La rassegna è ideata come sempre da Pressing Line e iCompany e da quest’ultima realizzato con la direzione artistica di Massimo Bonelli. È inoltre promossa da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna e realizzata grazie a Banca di Bologna che si conferma main sponsor, mentre QN Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!) è media partner dell’iniziativa.

"Anche grazie alla finestra televisiva che si è ricavata nella seconda edizione del marzo 2024, La Rassegna Ciao Lucio Dalla sta crescendo, consolidando la sua vocazione non solo di omaggio a un grande artista, ma anche come piattaforma di scoperta e valorizzazione di nuovi talenti – racconta Massimo Bonelli –. Puntiamo a premiare la creatività autentica e a offrire spazio a chi ha il coraggio di sperimentare e innovare, proprio come Lucio avrebbe voluto e come ha sempre fatto nel corso della sua straordinaria carriera".

"Vogliamo – aggiunge Daniele Caracchi di Pressing Line – che Ciao occupi un posto stabile nel panorama dello spettacolo italiano, sia nel rendere omaggio al genio di Lucio Dalla, sia come sguardo rivolto sui nuovi talenti. E il Ballerino Dalla deve diventare un premio ambito per i grandi protagonisti della nostra musica".