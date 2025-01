Federica Pellegrini, primo compleanno della figlia: festa e dedica commovente

“Un anno di te. Questa mattina ho guardato l’orologio alle 6:51…Non so se esiste una memoria inconscia, non lo so davvero… non erano le 6:50 e neanche le 6:52…Ma le 6:51 quando, un anno fa, ho sentito la tua voce per la prima volta…ed è stato come essere legate per l’eternità! Buon primo anno nanetta mia”. È stato il dolcissimo messaggio scritto da Federica Pellegrini per la piccola Matilde che ieri, 3 gennaio, ha spento la sua prima candelina (foto). La foto su Instagram ha ricevuto tantissimi “like” dai follower. Il 3 gennaio 2024, alle 6.51, era nata la principessa di casa, primogenita della Divina e del pesarese Matteo Giunta, ex nuotatore e allenatore di nuoto. È stato quindi il primo Natale in tre per la coppia. “Gli alberi di Natale cambiano con noi”, aveva scritto la campionessa su Instagram i giorni scorsi. Un albero speciale, da attaccare al muro, con tante luci, decori e ornamenti in panno lenci che si possono staccare per comporre l’opera a proprio piacere. Un gioco per i bambini. La Pellegrini quest’anno ha conquistato anche il secondo posto a “Ballando con le Stelle” insieme a Pasquale La Rocca (il quale ha preso il posto prima di Angelo Madonia e poi di Samuel Peron). Il suo Palmares vanta 26 ori internazionali, 3 medaglie olimpiche, 19 medaglie mondiali, 37 medaglie europee, 181 podi italiani e 130 titoli assoluti, l'ultimo dei quali il 30 novembre 2021, in occasione dell'ultima gara prima del ritiro.

“A noi, che siamo supereroi! 2025 eccoci qui”. È stata la frase della Divina a corredo di una foto in ascensore a Capodanno con la famiglia al completo: la piccola Matilde e i quattro cani di razza bulldog francese. “7ofus” (7 di noi). Tanti gli scatti condivisi sui social con i fan in questo primo anno di vita della Matilde. Mentre gioca (“Piccole teppiste crescono”), in aereo, alle Olimpiadi di Parigi, in acqua, ai compleanni di famiglia, in vacanza, durante la feste. Non mancano foto di pura tenerezza tra le braccia di mamma e papà. La piccola è la gioia della famiglia. La Divina è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più capaci e longeve in assoluto nel suo ambito, specialista dello stile libero di cui è la primatista europea nei 200 e nei 400 metri. Nel 2019, dopo sette anni di amicizia e collaborazioni professionali, Matteo Giunta ha annunciato l’inizio di una relazione romantica con lei. L’allenatore ha chiesto la mano della nuotatrice nell’ottobre del 2021 al termine delle Olimpiadi di Tokyo e i due sono convolati a nozze il 27 agosto del 2022, nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Il 3 gennaio 2024 è venuta la mondo Matilde. Che ieri ha festeggiato il suo primo anno di vita, pieno d’amore.in