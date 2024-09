Fisarmoniche a Castelfidardo . È in arrivo la Coppa mondiale

Dopo Spoleto 2012 e Osimo 2017, sarà Castelfidardo (Ancona) in collaborazione con Loreto a ospitare, per la prima volta nella storia dell’evento, da venerdì a martedì, la 77esima edizione della prestigiosa competizione della Coupe Mondiale che ha toccato importanti palcoscenici in tutti i continenti. Centoquindici concorrenti, 45 giurati e 67 delegati da tutto il mondo: questi i numeri di una kermesse che coinvolge abitualmente tutto il gotha della fisarmonica e che quest’anno fungerà da ’apripista’ al Pif, Premio internazionale della fisarmonica, in programma dall’11 al 15 settembre, subito dopo dunque.

Ad aprire il sipario sul concorso – organizzato dall’Associazione italian accordion culture – Premiere Voting Member della Cia Imc-Unesco, con il contributo e i patrocini dei Comuni di Castelfidardo, Loreto e della Regione Marche – sarà, venerdì al teatro Astra, l’Ensemble Duettango dei maestri Cesare Chiacchiaretta (bandoneon e fisarmonica), Filippo Arlia (pianoforte e organo Hammond), Andrea Timpanaro (violino), Marco Acquarelli (chitarra elettrica), Antonio De Luise (basso elettrico), Glauco Di Sabatino (batteria) e Filippo Garruba (tastiere elettroniche e synth pad). Altro concerto da non perdere quello di chiusura, in programma martedì, sempre all’Astra, con la prima esecuzione assoluta del brano Accordion Concerto n. 2 del compositore Martin Lohse, interpretato dal maestro Giorgio Dellarole (fisarmonica) con la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Alfredo Luigi Cornacchia. Nel corso della serata finale saranno consegnati i Cia Merit award a Davide Anzaghi e Valentino Lorenzetti.

Dieci giorni indimenticabili, dunque, per gli amanti della fisarmonica e per le città di Castelfidardo e Loreto, un’accoppiata vincente, Coupe Mondiale e Pif, fortemente voluta dalle relative amministrazioni comunali sempre molto attente alla promozione del territorio e delle sue peculiarità.

"È un grande onore per Castelfidardo ospitare i delegati Cia e la 77esima edizione della Coupe Mondiale – sostiene il sindaco Roberto Ascani –. Il nostro comune impegno nella diffusione della fisarmonica e nel supportare il talento dei giovani fisarmonicisti di tutto il mondo è la strada che abbiamo sempre percorso. La Coupe Mondiale è il concorso più antico al mondo e finalmente oggi Castelfidardo la ospita per la prima volta in un virtuoso connubio di eventi. Condividere Pif e Coupe Mondiale è un’occasione storica per ammirare e stimolare i migliori musicisti al mondo".

Grandi ospiti sono in arrivo anche per il Premio e saranno presto svelati agli appassionati dello strumento ad ancia cui Castelfidardo ha dato i natali.