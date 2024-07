Noyz Narcos e Salmo: notti da paura. Il loro doppio show in salsa horror

Da un lato il volto della Roma underground, nata a pane e rap sulle panchine - anzi, ‘In the panchine’, come direbbero nel TruceKlan –, ispirandosi ai mostri sacri americani di Compton e Brooklyn. Dall’altro il volto di chi si è fatto da solo, di chi mastica musica da una vita (da quando ha abbandonato il sogno di giocare a calcio), di chi è partito dalla sua Sardegna ed è arrivato fino a Milano, portando l’hip hop sulla cresta del mainstream, diventando il primo rapper solista a riempire lo stadio di San Siro davanti a 50mila persone.

Noyz Narcos e Salmo, Emanuele Frasca e Maurizio Pisciottu, 45 anni l’uno e 40 l’altro. Due facce del rap italiano una sovrapposta all’altra, come accadrà stasera e domani a Sequoie Music Park, il festival alle Caserme Rosse in via di Corticella, a Bologna (biglietti su: www.vivoconcerti.com). Come in una locandina di una pellicola horror. Come nella copertina del loro ‘Hellraisers’, repack del joint album ‘Cvlt’ (già Disco di platino), uscito a novembre dello scorso anno e lanciato proprio con un trailer girato da Dario Argento, che ha scomodato tutto l’immaginario splatter, dei film di serie b, della sottbcultura americana e non solo, mandando i fan di entrambi gli artisti su di giri. Un progetto che a maggio si è arricchito con cinque nuove canzoni in un rap che prende il meglio dal repertorio di entrambi e lo rimescola in un qualcosa di graffiante, autentico, vero, ma che non sa mai di già sentito. In mezzo i featuring con Lazza, Gue, Gemitaiz, Marracash e altri.

"La scelta di ispirarsi agli horror viene da una passione che abbiamo fin da piccoli: siamo cresciuti con il culto delle serate a film horror tutti insieme a casa di qualcuno – spiegano i due rapper –. Sicuramente vogliamo portare questa atmosfera anche nella dimensione del live, ma sarà una sorpresa che scoprirà solo chi viene a vederci". Gli ultimi show del tour hanno già mostrato scene epiche come fan che si fanno rasare la testa sul palco, oltre a ospiti speciali e una scenografia che conduce lo spettatore in una storia terrificante: oggetti di scena costruiti a mano, come tombe, lampioni desolati e panchine abbandonate fanno da base allo schermo sullo sfondo - separato solo da un lugubre cancello - in cui si staglia la casa, ormai diventata iconica per i fan. Il tutto mentre nei due schermi laterali si alternano immagini in presa diretta del pubblico e degli artisti, con i visual a cura di Andrea Folino.

"Siamo carichi – aggiungono Noyz Narcos e Salmo –: sicuramente faremo il panico, vogliamo che chi viene a vederci si ricordi questo live per tutta la vita. Ogni tour, ogni singolo show porta con sé qualcosa di speciale e lo percepiamo sempre come una sfida. Uno degli aspetti che maggiormente condividiamo è approcciarsi alla musica in una maniera totale, quindi questo coinvolge anche la dimensione live: per noi è essenziale spaccare dal vivo, ancora di più che in studio". Info: www.sequoiemusicpark.com.