Trasporti, Italo rileva Itabus "Mobilità integrata treno-bus"

Bologna, 7 maggio 2023 – Ferro e gomma insieme, in un’unica compagnia di trasporti. La direttrice è chiara per Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori spa, il cui consiglio d’amministrazione, riunitosi l’altro giorno sotto la presidenza del bolognese Luca Cordero di Montezemolo, ha deliberato l’acquisizione, e la conseguente integrazione industriale, di Itabus, compagnia privata di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza operativa da fine maggio 2021. Itabus collega l’Italia, Sicilia compresa, con 100 bus e, dopo due anni di attività ha superato i 2 milioni di viaggiatori.

"Due realtà e due network sinergici fra loro – fanno sapere da Ntv –: una volta completata l’integrazione nasceranno connessioni fra stazioni ferroviarie ed aeroporti e porti, si svilupperà la rete di micromobilità urbana e mobilità integrata, offrendo una vasta scelta ai passeggeri, acquistabile da un’unica piattaforma multimodale e con un singolo biglietto".

Il servizio sarà operativo a partire dall’estate, le prime connessioni riguarderanno la Campania, la Sicilia e la Puglia per poi espandersi in tutta Italia. "Grazie a questa operazione i viaggiatori avranno a disposizione un servizio reale di mobilità integrata, un progetto in cui Italo crede e che studia da anni per facilitare gli spostamenti sul territorio – ha detto Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo –. Con una flotta per ora di 51 treni e 100 bus, ma che potrà crescere nei prossimi anni, connetteremo tutta l’Italia, servendo 24 ore su 24 grandi città, borghi turistici e snodi infrastrutturali come porti ed aeroporti".

Sul fronte della governance, l’altro giorno il consiglio d’amministrazione ha preso atto che Flavio Cattaneo ha lasciato tutte le deleghe al presidente Luca Cordero di Montezemolo, rimanendo azionista della società e vice presidente non esecutivo.

Itabus, invece, continuerà ad essere guidata dai due amministratori delegati Francesco Fiore ed Enrico Zampone, mentre il presidente diventerà Gianbattista La Rocca amministratore delegato di Italo.