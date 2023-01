A Bologna un esempio di sanità top

Bologna, 12 gennaio 2022 – Mi complimento con l'Ospedale S.Orsola di Bologna - Padiglione Ematologia - Ambulatorio Mielomi per la competenza, professionalità e umanità che i medici e i sanitari mettono nella loro professione. Si dedicano con attenzione ai pazienti e alla spiegazione delle terapie, senza fretta e "senza lasciare indietro nessuno". Continuate così, noi pazienti e le nostre famiglie abbiamo bisogno del vostro aiuto in questo difficile percorso della nostra vita. Un grazie anche al personale del Day Hospital.

Maurizio Flores

Risponde Beppe Boni

Ci sono parole che fanno bene alla salute... della sanità. Competenza, professionalità, umanità sono tre qualità che ogni paziente si attende dai medici che li assistono in ospedale (e non solo). Il signor Flores che scrive della sua esperienza positiva all'ospedale S.Orsola le ha trovate. E costituiscono già buona parte della cura. La sanità emiliana è una delle migliori d'Italia anche se deve fare i conti con alcune mancanze come le liste d'attesa per alcune specialità ancora eterne, i tempi lunghi del pronto soccorso e la carenza di medici di base. La qualità dei servizi e l'approccio dei camici bianchi però sono in media soddisfacenti. E una buona assistenza ai pazienti si riflette positivamente anche sul morale dei familiari che devono assistere i loro cari. Se da mezza Italia arrivano richieste per farsi curare a Bologna e in Emilia Romagna significa che ci sono motivi validi. Tanto per fare un esempio, conosco un professionista del centro Italia che dovendosi di nuovo operare per la frattura di una caviglia a tutti i costi ha deciso di venire all'istituto ortopedico Rizzoli e se possibile, nello specifico, presso il reparto distaccato all'ospedale di Bentivoglio diretto dal dottor Mauro Girolami. È un piccolo esempio, appunto, ma significativo. Anche fuori Bologna sono conosciute eccellenze come il Rizzoli e ospedali più piccoli come Bentivoglio dove si è accolti e assistiti come in un hotel a cinque stelle a conduzione familiare. Da queste parti c'è una sanità di valore (compresa quella privata) fatta di professionisti di alto livello che sanno anche far crescere allievi di profilo altrettanto elevato.

