Data elezioni in Emilia Romagna, la Regione conferma il 17 e 18 novembre

Bologna, 4 settembre 2024 – L’Emilia Romagna al voto il 17 e 18 novembre: è stata quindi confermata quindi dalla Regione la data che era stata ipotizzata in un primo momento. Tramonta dunque, almeno per il momento, l’ipotesi di un unico election day insieme a Umbria e Liguria. La Liguria voterà il 27 e il 28 ottobre, l'Umbria non ha ancora fissato una data: in linea teorica, potrebbe anche sceglierne una successiva dando vita addirittura ad una terza data.

Gli emiliano-romagnoli sono chiamati a scegliere la nuova guida della Regione dopo Stefano Bonaccini, tra il candidato del centrosinistra Michele de Pascale e la civica Elena Ugolini, candidata per il centrodestra.

La Regione fa sapere che sono online sulla pagina dedicata alle elezioni regionali le istruzioni e la modulistica relative alla presentazione e all'ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale e alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Si tratta di una guida per dare supporto dell'attività relativa alla presentazione delle candidature e per facilitare il compito dei partiti e dei gruppi politici che intendano partecipare alla competizione elettorale, attività che sarà oggetto di verifica da parte degli Uffici circoscrizionali presso i Tribunali e dell'Ufficio centrale presso la Corte d'Appello.