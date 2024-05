Cantine aperte 2024 in Emilia Romagna, dove sono: ecco l’elenco completo

Bologna, 24 maggio 2024 – È tutto pronto per un weekend all’insegna dell’enoturismo. Il ‘Movimento Turismo del Vino’ si prepara a dare il via a ‘Cantine Aperte’, l’evento cult giunto alla 31esima edizione che unisce centinaia di produttori e migliaia di appassionati in tutta Italia nel weekend del 25 e 26 maggio. In Emilia-Romagna è prevista l’apertura di ben 30 cantine, delle quali abbiamo accolto l’elenco completo.

Cantine Aperte 2024

Una vera e propria festa dell’enoturismo, nel quale diverse cantine di tutta la Penisola aprono le porte agli appassionati. Sabato 25 e domenica 26 maggio, torna per la 31esima edizione l’evento ‘Cantine Aperte’, che come gli anni passati pone l’attenzione su temi come il bere bene e il consumo responsabile, in uno scenario che coniuga il piacere della degustazione ad attività culturali e naturalistiche. I pilastri su cui si basa la manifestazione sono gli stessi delle scorse edizioni: valorizzazione dei vini del territorio, il contatto con la natura, la passione per l’ospitalità e il piacere della condivisione.

Il programma delle due giornate è particolarmente ricco di attività: non soltanto degustazioni di prodotti locali, ma anche pic-nic, laboratori didattici, pranzi, aperitivi al tramonto e pure visite nei borghi, mostre, spettacoli, esibizioni musicali e molto altro ancora.

Per conoscere gli aggiornamenti relativi all’evento, è possibile consultare il sito web movimentoturismodelvino.it.

"Alla scoperta dei luoghi del vino”

“Come ogni anno è una grande emozione dare il via a Cantine Aperte - commenta Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino – lo storico evento che, dalla nascita della nostra Associazione, accompagna gli enoturisti alla scoperta dei luoghi del vino italiani. Vedere sempre più persone curiose e appassionate che si approcciano al vino partendo dalla conoscenza del territorio e dal racconto dei produttori è per noi una grande soddisfazione, visto che da sempre il Movimento Turismo del Vino si impegna a divulgare un’esperienza in cantina che è molto più della sola degustazione. Quindi non vediamo l’ora di dare il via a questo weekend di festa con l’atmosfera vivace e conviviale che solo le cantine MTV sanno regalare”.

Elenco delle cantine aperte in Emilia-Romagna

Provincia di Bologna

Azienda Agricola Federizzi Alessandro - Castello di Serravalle;

Azienda Agricola Isola- Monte San Pietro;

Tenuta Bonzara - Monte San Pietro;

Fattorie Vallona - Valsamoggia;

Podere Casa Piana - Valsamoggia;

Manaresi - Zola Pedrosa;

Terre Rosse Vallania - Zola Pedrosa;

Palazzo di Varignana - Castel San Pietro;

Palazzona di Maggio - Ozzano Emilia;

Enoteca Regionale Emilia-Romagna – Dozza Imolese.

Provincia di Modena

Cantina della Volta - Bomporto;

Cantina Paltrinieri Sorbara-Bomporto;

Cantina Ventiventi il Borghetto - Medolla;

Giacobazzi Vini - Nonantola;

Podere Fiorini - Savignano sul Panaro;

Tenuta Vandelli San Michele dei Mucchietti – Sassuolo;

Terraquilia – Guiglia;

Vitivinicola Fangareggi – Carpi;

Azienda agricola Tommaso Tobia Zucchi – Cavezzo.

Provincia di Reggio Emilia

Albinea Canali – Capriolo;

Azienda agricola Reggiana – Albinea;

Bertolani Alfredo – Scandiano;

Emilia Wine – Arceto di Scandiano;

Tenuta Aljano – Iano di Scandiano;

Cantina Puianello – Puianello;

Lusvardi Wine – San Martino in Rio.

Provincia di Forlì-Cesena

Tenuta Neri - Carpineta.

Provincia di Ferrara

Corte della Madonnina - Codigoro.

Provincia di Piacenza

Cantina Vicobarone - Ziano Piacentino;

Il Poggiarello - Travo.