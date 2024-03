Emilia-Romagna Bike Trail 2024: programma e percorsi

Bologna, 13 marzo 2024 - Un'avventura su due ruote, alla scoperta dei paesaggi della nostra Regione. Emilia-Romagna Bike Trail 2024 è prossima alla quinta edizione e per l'occasione presenta quattro percorsi con distanze e dislivelli differenti, da completare su due ruote e la cui partenza in comune è prevista dal Centro Turistico Città di Bologna alle 8 di giovedì 25 aprile. Il punto di arrivo coincide invece con il Romagna Family Village di Riccione, nel quale lo staff si prepara ad accogliere i partecipanti con ottime birre artigianali. Nella manifestazione non sono presenti limiti di tempo, cronometri o competizioni, pertanto i partecipanti sono liberi di decidere quando e dove mangiare o dormire, in totale indipendenza.

Di cosa si tratta

EBTR si basa sul bikepacking, ovvero il modo in cui viene trasportato il materiale durante un viaggio in bicicletta, in particolare su lunghe distanze.

L'idea di un percorso da completare interamente in bikepacking, con tanto di soste culinarie e culturali, è stata del bikepacker di livello mondiale Stefano Romualdi, capace di percorrere 1.340 km con 24.000 metri di dislivello nella competizione Atlas Mountain Race 2023. Stefano, nel novembre 2019, presenta l'idea agli altri "Regaz" di Villafontana (nome del gruppo organizzatore) e dà vita a un progetto coinvolgente e suggestivo, con l'intento di fare conoscere strade secondarie e luoghi misteriosi della nostra Emilia-Romagna. Da subito, il progetto ha ricevuto l'appoggio del comune di Medicina, mentre negli anni successivi hanno aderito anche Città Metropolitana, il Comune di Riccione e la Regione Emilia-Romagna.

Dopo l'obbligatorio stop a causa della pandemia, l'iniziativa torna nell'autunno 2020 in due modalità: partenza alla mattina da Bologna per i ciclisti in e-bike, alla sera per le bici non assistite. Ad essa sono seguite tre edizioni, delle quali l'ultima ha registrato circa 220mila iscritti a dimostrazione del grande successo raggiunto.

"Il progetto nasce per dare la possibilità a tutte le categorie di ciclisti, da quello che si mette alla prova ai biker più allenati, di condividere un’avventura non solo ciclistica ma anche alla scoperta della cultura, dei paesaggi e dei sapori unici della cucina emiliano-romagnola - dichiara l'ideatore, Stefano Romualdi -. Quest’anno ci sono tante novità, ma il trail rimane sempre quello nato da un’idea condivisa tra amici nel 2019 in osteria, davanti a un piatto di friggione e un buon bicchiere di Sangiovese”.

L'edizione 2024 e i percorsi

Dalle 8 di giovedì 25 aprile prende il via la quinta edizione di Emilia-Romagna Bike Trail, con partenza prevista dal Camping Club del Sole situato nel Centro Turistico Città di Bologna.

L'iniziativa prevede quattro percorsi tracciati in formato GPX, diversi per distanza e dislivello e al cui sono in programma una sosta a Piazza Maggiore e una tappa al Santuario di San Luca. Una volta lasciata Bologna, i partecipanti partono alla volta della Romagna e dei bellissimi paesaggi della tratta che termina al Romagna Family Village di Riccione, dove lo staff si appresta ad accogliere i ciclisti offrendo birre artigianali di qualità. Alcune strade della manifestazione verranno percorse anche dagli atleti durante le prime tappe del Tour de France 2024.

ERBT non è una competizione. E' importante ricordare, infatti, che qualsiasi partecipante può terminare la propria gara senza limiti di tempo o cronometri. I bikers decidono dove e quando mangiare o dove e quando dormire, in totale autonomia e a prescindere dal loro livello ciclistico o dal tipo di bicicletta che utilizzano.

I percorsi da seguire sono i seguenti:

“Baluus” (In Abbondanza): 430 Km totali con circa 9600 mt di dislivello, la più impegnativa con un alto numero di salite;

(In Abbondanza): 430 Km totali con circa 9600 mt di dislivello, la più impegnativa con un alto numero di salite; “Polleggio” (In tranquillità): 290 Km totali con circa 3800 mt di dislivello , che prevede salite pedalabili e una maggiore quantità di sentieri di collina;

(In tranquillità): totali con circa , che prevede salite pedalabili e una maggiore quantità di sentieri di collina; “In tla gèra” (Nella ghiaia): 274 Km totali con circa 450 mt di dislivello , per un percorso pianeggiante prevalentemente su strade di ghiaia;

(Nella ghiaia): totali con circa , per un percorso pianeggiante prevalentemente su strade di ghiaia; “In tla strè” (Nella strada): 400 Km totali con circa 8600 mt di dislivello, in cui potere assistere a splendidi panorami senza mai abbandonare la strada asfaltata.

La partenza e l'arrivo di quest'anno si trovano entrambi presso due villaggi Club del Sole, che per l'occasione dispongono ad iscritti e familiari la possibilità di prenotare a condizioni migliori.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo 2024 attraverso il sito emiliaromagnabiketrail.it, mentre per maggiori informazioni si può contattare l'indirizzo mail emiliaromagnabiketrail@gmail.com.