Moda estate 2023 in Riviera Romagnola, guida semiseria alle tendenze in spiaggia

Rimini, 17 luglio 2023 – Ogni estate ha le sue mode, ogni litorale il suo stile e anno dopo anno le tendenze cambiano e si trasformano. Se ci stiamo chiedendo come sta affrontando la Riviera Romagnola “l’annoso problema” di essere in linea con la moda da spiaggia, questi sono i 10 capisaldi dell’estate 2023. 1) Il costume da bagno va di moda asimmetrico, una spallina si, una no, sottilmente sensuale a stampa etnica. Adatto a chi mangia solo una volta al giorno. Per l'uomo non vale la stessa cosa. 2) Bandite le infradito, ora sono in tendenza i sandali di una nota marca "tipo frate" che una volta erano da sfigati e che ora, se non li hai, ti guardano tutti male.

Moda estiva 2023 in spiaggia

3) Sulle spiagge di Rimini è tornato il caftano ma deve essere rigorosamente a stampa etnica molto ampio, ideale per le cinquantenni che devono coprire i glutei abbondanti scolpiti nella nutella davanti alla Tv, mentre a ‘Uomini e donne di Maria de Filippi’ Gemma litiga con Tina. 4) In spiaggia si pratica la disciplina del corpo libero. Per eliminare lo stress la migliore è lo yoga da fare in spiaggia all’alba dopo aver salutato il sole. Poi però potreste avere così tanto sonno durante il giorno da sclerare con i vicini d’ombrellone. Molto zen da effetti poco educati.

5) Gli hair stylist dicono che i capelli devono raccontare qualcosa e rappresentare la personalità, in pratica devono parlare. Detto fatto. Sdraiate sulla riva del mare, si vedono tante donne con fiori e foglie tra i capelli e trecce, trecce trecce. Manco fossero tutte Giulietta sul balcone di Verona. 6) Se non ti metti il cappello di rafia, non ti nota nessuno. Quindi tutte con quello a falda larga mi raccomando. Se poi un gabbiano vi prende come suo water personale, ci sta.

7) Vuoi mettere il cappello e non abbinarci la borsa in paglia? Non si fa. Lo stile di una donna si vede anche da questi particolari, dobbiamo sentirci tutte come sul set di ‘Un tè nel deserto" dirette da Bertolucci. 8) Libri libri libri, possibilmente altissimi, da sfoggiare stesi sul lettino. Il must sarebbe riuscire a leggere tutte le 540 pagine del principe Harry e spettegolare un po’ di ‘Spare’ sotto l’ombrellone.

9) Quest'anno i vari comuni (Rimini, Riccione, Cesenatico) hanno dato carta bianca ai Chiringuiti. La tecnica dell'acchiappo si è molto evoluta: ora dalla sdraio si lanciano occhiate virtuali con l'ausilio della tecnologia. Si fa un video su TikTok e lo si pubblica taggando il bagno e si scrive una frase per la corteggiata. Anche se mi dicono che son più le donne che lo fanno.

10) I balli di gruppo sono sempre di moda, ma quest’anno è di tendenza ballare i tormentoni. Occhio solo a non sentirvi tutte Annalisa, e baciare lei che bacia lui che bacia voi: si rischia la mononucleosi!