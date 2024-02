San Valentino 2024: 5 luoghi in Emilia-Romagna dove festeggiare la giornata degli innamorati

Bologna 13 febbraio 2024 – Servono consigli su un luogo romantico dove passare una bella giornata con il/la partner, in vista di San Valentino? Ecco cinque posti in Emilia-Romagna dove poter trascorrere un bel momento di intimità, magari dinnanzi a un bel tramonto o a un panorama mozzafiato.

Balaustra di San Michele in Bosco

Se ci si trova a Bologna e si prosegue da Porta San Mamolo in direzione Ospedale Rizzoli, una deviazione porterà direttamente davanti a San Michele in Bosco. Antica sede dell’Ospedale Rizzoli, questo complesso monastico è un vero e proprio gioiello architettonico, che ospita al suo interno elementi di oltre quattro secoli e opere di artisti come Ludovico Carracci, Guido Reni e Giorgio Vasari. Situato sui colli a Sud di Bologna, questo bellissimo luogo storico da visitare regala anche una splendida veduta della città. Affacciati sulla grande balaustra adiacente al monastero, si può ammirare Bologna a 180 gradi e creare il contesto adatto per trascorrere un bel momento con la propria dolce metà.

Santarcangelo di Romagna

Sulle colline in provincia di Rimini, arroccato su un’altura chiamata Monte Giove, c’è un meraviglioso borgo medievale. A circa 10 km da Rimini e a 20 da Cesena troviamo Santarcangelo di Romagna, paese noto per le antiche viuzze e la bellissima cittadina medievale circondata da imponenti mura. Uno spot di Santarcangelo per un momento di intimità e romanticismo è il punto più alto della Rocca Malatestiana, edificata da Carlo Malatesta nel 1386. Da lì, come dagli altri numerosi punti panoramici della città, si può ammirare la vallata riminese che si espande verso il mare. È uno dei luoghi più belli e noti per vedere la Romagna dall’alto.

Bertinoro

In Romagna c’è un altro luogo ammaliante e con un panorama che ammutolisce. Perfettamente a metà tra i due capoluoghi di provincia, Forlì e Cesena, si trova su una delle prime colline dell’Appennino forlivese il borgo medievale di Bertinoro. In Piazza della Libertà si può ammirare la splendida vista: una tappa d’obbligo magari dopo avere visitato l’antica Rocca che domina il paese. Noto anche come il “Balcone della Romagna” Bertinoro, tuttavia, offre non solo un imperdibile scorcio sul territorio che dalle colline raggiunge il mare o il centro storico millenario, ma anche la possibilità di mangiare in uno dei tanti ristoranti di qualità presenti all’interno.

Comacchio

Citata da Ludovico Ariosto nell’ “Orlando Furioso”, Comacchio è anche nota con l’appellativo di “La Piccola Venezia”. Situato a 3 km dalla costa Nord dell’Emilia Romagna, sul delta del Po, questo paese in provincia di Ferrara è celebre anche per il bellissimo scenario che lo circonda. Nato come città lagunare e costruito su 13 isolotti, Comacchio, insieme al territorio circostante, ha tutte le carte in regola per regalare momenti di assoluto romanticismo. Oltre ai vicoli caratteristici, un affascinante centro storico e un insieme di colori che si mischiano tra loro e lasciano senza fiato, il territorio regala nei pressi della cittadina anche il suggestivo scenario delle saline, che si trovano all’interno di un’area protetta del Parco del Delta del Po. Dai caratteristici casoni alla presenza delle colonie di fenicotteri, passando per i bellissimi tramonti che si possono scorgere, questo luogo è capace di emanare romanticismo da ogni sua componente.

Castello di Torrechiara

Nato sulle rovine dell’antica fortezza omonima per volere del Magnifico Pier Maria de’ Rossi, il Castello di Torrechiara vede la propria origine intorno alla metà del XV secolo. Oggi di proprietà dello stato italiano, è considerato ancora oggi uno dei grandi capolavori dell’architettura castellare italiana, tanto da ispirare la mente di scrittori e registi (su tutti Richard Donner, che vi ha girato una parte delle scene del celebre film “Ladyhawke”). Un luogo magnifico e isolato nel territorio collinare a 18 km da Parma. Passeggiare tra i vicoletti del castello di Torrechiara significa immergersi nelle splendide emozioni che esso trasmette, essendo tra l’altro nato propriamente come luogo d’amore per il Magnifico de’ Rossi e l’amante Bianca Pellegrini.