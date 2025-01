Tre Coni Gambero Rosso in Emilia Romagna, ecco le gelaterie più buone

Rimini, 20 gennaio 2025 - È stata presentata oggi, alla kermesse Sigep World (in corso di svolgimento al quartiere fieristico di Rimini), la guida Gelaterie d’Italia 2025, a cura del noto magazine Gambero Rosso. Il volume, in realtà, sarà disponibile da aprile, ma oggi sono stati diffusi in anteprima i nomi dei premiati. Le gelaterie recensite sono 599, in aumento rispetto alle 550 dello scorso anno. Si arricchisce anche la rosa dei ‘Tre coni’ (massimo riconoscimento in termini di eccellenza), che passano a 72, con 6 nuovi ingressi, distribuiti da un capo all’altro del Paese.