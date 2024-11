Blocco del traffico in Emilia Romagna, quali divieti e dove

Bologna, 30 novembre 2024 - Livelli di inquinamento alto in Emilia Romagna, in vigore nel weekend le misure emergenziali antismog. Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria, prosegue l’allerta rossa in regione: vengono prorogati fino a lunedì prossimo, 2 dicembre, i divieti previsti dal Piano aria regionale e le conseguenti limitazioni del traffico in tutta la regione e già in vigore da due giorni. Le limitazioni valide già per giovedì 28 e venerdì 29 novembre vengono quindi prorogate per il fine settimana: da oggi 30 novembre fino a lunedì 2 dicembre.

Le province coinvolte

Le misure emergenziali per la qualità dell'aria restano nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, fino a lunedì 2 dicembre. Le limitazioni alla circolazione sono per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni sopra i 30.000 abitanti.

Fino a quando sono attive le misure emergenziali?

Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni sopra i 30.000 abitanti e gli altri provvedimenti emergenziali, rimarranno attivi fino a lunedì 2 dicembre incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino Liberiamolaria.

Stop alla circolazione: gli orari

Dalle 8.30 alle 18.30 sarà quindi in vigore lo stop alla circolazione esteso anche a tutti i veicoli diesel euro 5 nei principali centri abitati, in aggiunta alle categorie di mezzi già soggette ai blocchi del traffico (veicoli a benzina fino all'euro 2, diesel fino all'euro 4, a metano-benzina e gpl-benzina fino all'euro 1, ciclomotori e motocicli fino all'euro 1). Previsto nei giorni di allerta anche il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento e il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza con tecniche non eco-sostenibili. Lunedì 2 dicembre sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi.