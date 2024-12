Cemento, Emilia Romagna la peggiore d'Italia

Bologna, 3 dicembre 2024 - L'acqua che ricopre i terreni, il cemento e l'asfalto che li seppelliscono per sempre. Il consumo di suolo non si è fermato neppure nel 2023, l'anno della doppia alluvione che ha reso irriconoscibile la Romagna, come certifica il rapporto redatto dall'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Quanta correlazione c'è tra le alluvioni e le cementificazioni dell'Emilia-Romagna? Quali sono le città e le provincie con più consumo di suolo? Ecco cosa dicono i dati.