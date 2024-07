Matrimonio da sogno in Emilia Romagna: le location più belle

Bologna, 2 luglio 2024 – Dal mare alla collina, dalla montagna alle città d’arte l’Emilia Romagna offre incantevoli luoghi dove sposarsi: location uniche, immerse in contesti mozzafiato in grado di far vivere un vero e proprio sogno nel giorno delle nozze. Una terra in grado di accontentare tutte le coppie in qualsiasi stagione vogliano pronunciare il fatidico ‘si’. Abbiamo selezionato una serie di strutture e parchi tra i più belli della regione, ma ovviamente le proposte sono innumerevoli.

La magia di un matrimonio sulla spiaggia in Romagna è il desiderio di chi ama il mare e non vuole rinunciare al romanticismo dei tramonti. Il Monnalisa Beach Restaurant a Comacchio è ad esempio una esclusiva location sulla spiaggia, con una terrazza panoramica sul mare. Sulla sabbia è possibile organizzare cerimonie o programmare il ricevimento, ed è dotato di suite fronte mare. Non da meno il BBK Wedding Beach a Punta Marina, dove luci soffuse e candele daranno vita a un matrimonio elegante, romantico o glamour tanto da proporre un'area wedding sulla spiaggia, oltre a una terrazza vista mare.

Per chi invece ama il verde delle colline emiliane e residenze storiche la scelta non può che ricadere su Palazzo Cuzzano a Castello di Serravalle, nella valle del Samoggia e a pochi chilometri da Bologna. Una struttura con una torre del Medioevo circondata da un vasto parco di alberi secolari e ampie zone verdi.

Palazzo Albergati a Zola Predosa è invece la meta ideale per chi sogna il matrimonio in campagna grazie alla struttura di età barocca: un vero gioiello del territorio. Chi invece sogna di trascorrere il giorno più bello in un castello non può rinunciare al Castello di Tabiano in provincia di Parma: una residenza privata parte del circuito dei Castelli del Ducato. Tra Sassuolo e Reggio c’è invece il Borgo antico Le Viole a Castellarano. Si tratta di un complesso architettonico di grande fascino, inserito in un contesto di interesse storico, naturale e paesaggistico in collina. L’articolazione degli spazi è tale da offrire una pluralità di luoghi da destinare alle diverse situazioni conviviali, indipendentemente dal meteo.

Per chi ama l’arte una valida soluzione può essere FutureLab a Bologna: un luogo che si presenta come un’installazione che racchiude tutte le caratteristiche di una location polivalente. Uno spazio di 600 mq su due livelli, dove dal salone si accede alla limonaia che è uno spazio interamente circondato da vetrate. Sicuramente una location originale.

La Rocca di Soragna è invece una splendida villa storica immersa nella natura a Parma, con sale affrescate e un colonnato che circonda l’intero parco.

A Piacenza un luogo da sogno è il Castello di San Pietro, prestigioso complesso architettonico del XV secolo con un’area verde di oltre 20.000 metri quadrati tra alberi secolari e prestigiose opere d’arte contemporanea.

Il Castello di Montegridolfo SPA Resort si trova invece a Rimini, una sorta di antico borgo medievale con sale caratterizzate da rifiniture pregiate e travi in legno a vista , parco con alberi e piscina. Questi sono solo alcuni dei meravigliosi luoghi dove sposarsi…non resta quindi che l’imbarazzo della scelta!