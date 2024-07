Moda matrimoni in Emilia Romagna, le tendenze 2024: i consigli della wedding planner

Bologna, 3 luglio 2024 - Chi non sogna il matrimonio perfetto? Che si celebri in Emilia Romagna, nelle Marche o altrove, il desiderio di ogni sposa è che nel giorno del fatidico sì sia tutto curato nei minimi dettagli. E c'è chi, per veder realizzata la cerimonia ideale, non bada a spese: dalla scelta della location all'abito, nel giorno delle nozze chi può non bada a spese. Conti a parte, c'è anche chi segue la moda del momento: come sono le tendenze per il 2024? Lo abbiamo chiesto alla wedding planner Marilena Zambelli, 40 anni e da 15 anni nel settore che opera in Emilia-Romagna e Toscana.

"A livello stilistico – spiega – si tende ad andare verso forme diverse rispetto al passato. Ad esempio si bada alla geometria dei tavoli che possono essere disposti in modo tale da realizzare una serpentina. Un gioco di forme che magari può essere ammirato dall'altro con un drone. Lo studio del design e la ricerca del particolare sono determinanti".

La tendenza 2024 per gli abiti?

"Negli ultimi anni la scelta è andata su scolli sulla schiena o sul davanti. Sempre parlando di abiti, tra le tendenze sempre più diffuse c'è il cambio abito per il taglio della torta: un vestito più smart che sia anche più comodo per ballare".

A livello di acconciature?

"Va molto il semi raccolto, un qualcosa che sia naturale, non troppo strutturato: i capelli restano morbidi. A differenza degli anni '80-'90 in cui si realizzavano acconciature con capelli super tirati e pieni di lacca".

La parte che riguarda il food?

"Invece del tradizionale pranzo di matrimonio dove si stava a tavola ore, negli ultimi anni in molti hanno scelto di accogliere gli invitati con l'aperitivo che diventa il momento più apprezzato e divertente della festa. A quel punto, il pranzo da seduti diventa meno importante e lungo. Sempre per quanto riguarda il menù, c'è anche chi chiedere la preferenza tra carne e pesce ad ogni invitato per accontentare tutti i gusti".

La torta?

"C’è la tendenza a scegliere la millefoglie realizzata in show cooking che prende il posto della torta a piani”.

La moda del momento?

“Avere le bridesmaids ovvero le damigelle, che sono spesso le best friends (migliori amiche, ndr) della sposa, che stanno con lei durante la preparazione, che hanno magari completini sia durante la preparazione che abiti durante il ricevimento nelle nuances del matrimonio”.

Si usa organizzare la festa pre nuziale?

"Spesso c’è il pre wedding, ma solitamente è più per chi è straniero, o chi sia sposa in una regione differente: la sera prima, per dare il benvenuto agli ospiti, si organizza un cocktail o una cena più informale, solitamente è un pizza party, con un mood più cozy (intimo, accogliente, ndr). Oppure il giorno successivo c’è il farewell brunch (brunch d’addio, ndr) o pool party (festa in piscina, ndr) per salutare gli ospiti e passare una giornata a rilassarsi a bordo piscina”.