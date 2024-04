Da Gucci a Elisabetta Franchi. Bizzarri è il nuovo presidente

Due emiliani che si stringono la mano, unendo esperienze, professionalità e creatività per portare ancora più in alto uno dei marchi più noti nella moda femminile. Un imprenditore, di Reggio-Emilia, e un’imprenditrice, di Bologna, che, insieme, possono fare grandi cose, viaggiando per il mondo, ma non abbandonano mai la loro terra d’origine, l’Emilia-Romagna. Marco Bizzarri, ex ceo di Gucci, diventa presidente del consiglio di amministrazione di Elisabetta Franchi, azienda dell’ominima stilista-imprenditrice, dal 15 aprile, investendo personalmente attraverso la sua holding di famiglia Nessifashion, con la quale il manager investirà anche in aziende che operano nel settore della moda e del lusso in Italia e all’estero.

Un investimento dall’importante valore, che rappresenterà una quota che potrà salire fino al 23% dell’azienda. Azienda che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 170 milioni di euro e un Ebit del 31,8%. "L’azienda che Elisabetta ha creato rappresenta un asset con un grande potenziale di espansione, sia in Europa sia a livello internazionale - afferma Bizzarri -. Sono orgoglioso di unirmi a Elisabetta e al suo team e di sostenerli in questa prossima fase di crescita". E poi, "Elisabetta Franchi è un’imprenditrice che si è fatta da sola - continua il nuovo presidente -, resiliente e di grande successo, con una chiara visione dell’evoluzione del suo business per il futuro".

Sei mesi fa, dunque, l’addio a Gucci, ora, invece, una nuova nomina. Bizzarri torna in pista nel mondo del business della moda, puntando i riflettori sulla sua terra, tanto amata, dove già aveva seguito, nel campo del fashion business, il gruppo bolognese Mandarina Duck. Ma l’attenzione non si concentra solo sul comparto moda, e la sua amata Gabicce ne è la dimostrazione. Sulla Riviera Adriatica, alle pendici del monte San Bartolo, Bizzarri rivede la sua intera vita. E proprio qui investe attivamente con la famiglia. Il figlio Stefano, infatti, ha rilanciato lo stellato ristorante Dalla Gioconda, mentre Bizzarri stesso possiede i Bagni 45, ora Bagni Maristella, e ha rilevato dalla Curia pesarese l’ex sede del circolo Acli, due piani di una palazzina che ospita la sede del Parco del San Bartolo.

E con l’ingresso in Elisabetta Franchi grazie a Nessifashion, la scalata di Bizzarri non si è ancora fermata. "Questo nuovo capitolo della mia vita professionale sarà focalizzato sugli investimenti in aziende e in risorse umane di valore - dice il manager -. È per me un grande privilegio poter lavorare al fianco di persone appassionate con le quali creare sinergie proficue". Un profilo che si amalgama alla perfezione con quello di Franchi, imprenditrice bolognese che, da sola, ha creato un impero capace di vestire con sofisticatezza ed eleganza tutte le donne del mondo. Dall’Istituto Professionale Aldrovandi Rubbiani di Bologna, Franchi ha scalato la strada del successo e nel 2020 è stata a un passo dal debutto in Borsa, sogno sfumato a causa del Covid che potrebbe, però, essere ripreso in considerazione. Attualmente il marchio è disponibile in 78 paesi attraverso 85 negozi monomarca, e in selezionati multibrand a livello globale. Ma è a Bologna il cuore e l’headquarter dell’azienda.