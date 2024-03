"Io, emiliana, difendo la sanità da Pesaro in giù"

di Teresa Cesari

Ho letto sul Carlino l’episodio dell’’ospedale di Torrette.

Sono bolognese e mi sono trasferita nelle Marche nella nostra casa delle vacanze, ero reduce da un periodo abbastanza impegnativo di continui ricoveri ospedalieri,di interventi e i

medici dicevano a mio marito che era molto difficile potessi farcela.

Sono stata ricoverata e operata ormai tante volte all’ospedale di Pesaro che non ricordo il numero. Laa equipe dal primario, i medici, per finire con gli infermieri tutti sono stati eccezionali, disponibili e professionali.

Altrettanto per l’ospedale di Fano dove sono stata ricoverata e operata non più tardi di mesi fa. Per non farmi mancare nulla ho avuto bisogno anche dell’ospedale Muraglia e anche in quersto caso sono stata seguita in modo eccellente.

Tutto questo perché non mi sembra giusto pensare che la sanità marchigiana sia rappresentate da quel purtroppo spiacevole episodio dell’,ospedale torrette di Ancona.

Quando mi sono trasferita perfino una farmacista mi disse che le pareva follia venire via da una sanità perfetta come quella emiliana ma io

sono qui e perfettamente contenta di quella marchigiana.