Fano capitale della break dance: in 200 a caccia del pass per i Mondiali

Fano, 17 agosto 2023 – Sono già più di 200 gli iscritti alla gara fanese di qualificazione ai mondiali di break dance. Ma c’è tempo fino al giorno della gara, prevista per sabato all’Arena Bcc, per iscriversi a questa unica tappa italiana del tour mondiale. I partecipanti, atleti tra i 5 e i 23 anni, vengono da tutto lo stivale ma anche dall’estero: Cile, Grecia, Polonia, Francia e Perù. Sono prevalentemente uomini (9 su 10) ma cresce la componente femminile, soprattutto nel fanese, dove su 50 partecipanti iscritti, 10 sono femmine, under 16.

“Abbiamo tre tipologie di gara - spiega Lorenzo Grilli, in arte Bboy Zen, ballerino professionista e istruttore oltre che giudice olimpico, che organizza l’evento assieme all’associazione culturale Onstage con il patrocinio del Comune di Fano e la collaborazione dell’Asd Lucrezia Beach -: la gara a squadre, la gara a coppie di bambini sotto i 16 anni e la gara uno contro uno. Ad oggi abbiamo oltre 200 iscritti in tutte le categorie". Gli iscritti fanesi hanno dai 7 ai 14 anni e sono tutti allievi di Grilli (figlio d’arte dell’ex professore di ginnastica Elvio Grilli) classe 1979, che ha iniziato a ballare la break dance a 17 anni, come autodidatta, guardando i video su Mtv.

“Insegno break dance da circa 20 anni in tre scuole - racconta - e così una cinquantina di miei allievi si è già iscritta all’evento, vengono principalmente da Fano ma anche da Lucrezia Cartoceto Fossombrone Acqualagna. Io ho iniziato nel ’97 e non c’era niente, ci allenavamo in strada. Poi col tempo è cresciuta la cultura, nel 2001 abbiamo avviato i primi corsi a Fano ed oggi la break è stata riconosciuta come disciplina olimpica, dal prossimo anno. Mentre prima ballavamo in strada, ora siamo riconosciuti come sport".

E così dopo la parentesi di Buenos Aires, nel 2024 la breakdance farà il suo debutto ufficiale alle olimpiadi di Parigi dove Fano sarà rappresentata dallo stesso Lorenzo Grilli (Bboy Zen) che farà parte dei giudici ufficiali. Per questo è a Fano l’unica tappa italiana di qualificazione ai mondiale di Taipei (Taiwan) in programma il 9 settembre. A "dare i voti arriveranno in città niente meno che Bboy Bruce Lee, coreano campione del mondo in carica di Breakdance, Bgirl Paulina, campionessa polacca in carica di Breakdance e Bboy Choco, organizzatore del mondiale taiwanese. Sabato le sfide di qualificazione inizieranno alle 16 e le finali, presentate dal rapper milanese Ares, alle 20. Show nello show sarà l’esibizione di Live Painting di Mesh e Deme, writer locali e Dj Uragun, dj ucraino che a settembre suonerà proprio alle olimpiadi di Parigi.