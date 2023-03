Dalla Vigna alla tavola, degustazione a chilometri zero alla Lanterna di Fano

Flavio Cerioni con sua moglie Elide

Fano, 20 marzo 2023 – Cibo e cultura alla ‘Lanterna’ di Fano dove giovedì 23 marzo alle ore 20.30 c’è “Dalla vigna alla tavola”, serata dedicata ai prodotti tipici e ai vini a chilometro zero, con la partecipazione di Alfredo Antonaros. In menù piatti della tradizione come ceci e vongole, totanino alla griglia su letto di misticanza, tonno rosso scottato agli agretti, bon bon di pesce su crema di vongole e ancora nero e Canocchie, ovvero uno sformatino di riso venere, canocchie, salsa allo zafferano, ricci di mare e chips di topinambur, e Cresc-tajat con scampi e fave fresche. Si concluderà con il trancio di spigola al tartufo Bianchetto e con le Millefoglie di mela e lavanda. In abbinamento i vini del territorio: Petrignone Metodo Scacchi azienda Sbaffi, Guerriero del Mare Guerrieri, Montis Vetuli Riesling Villa Ligi, Maximo Cantina Umani e Ronchi. Info e prenotazioni 0721 884748.