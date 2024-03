Alma, arriva la capolista. Al Mancini invasione ospite

Fano e Campobasso, che si affrontano oggi allo stadio "Mancini", puntano decisamente alla vittoria seppure per opposti motivi. La capolista molisana vuole proseguire la serie positiva di cinque vittorie per mantenere invariato il distacco di quattro lunghezze sulla Samb, viceversa l’Alma Juventus ha assolutamente bisogno di punti per incrementare una classifica di per sé già preoccupante che rischia di diventare drammatica in caso di insuccesso odierno. Fanno fede le parole di mister Manolo Manoni alla vigilia.

"Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che vuole decisamente puntare alla vittoria di questo campionato – ha detto il tecnico del Fano – ma come il Campobasso ha il suo obiettivo e lo vuole ottenere a tutti i costi, noi abbiamo il nostro e il suo ottenimento passa anche da questo tipo di partite. Non posso pensare di poter far punti solo in partite, tra virgolette, "alla portata". Quindi, quella con la capolista sarà una partita tosta dove dovremo stare attenti e concentrati su tante situazioni, cercando soprattutto di mantenere l’equilibrio e cercando di sfruttare quelle occasioni che riusciremo a creare o che ci concederanno per portare a casa l’intera posta". In che modo riuscirsi, questo dipenderà dall’andamento della partita. "Loro sono una squadra abituata a dettare legge in campo e quindi cercheranno di partire forte, trascinati dall’entusiasmo del momento (previsto il pienone del settore ospiti con circa 400 tifosi, ndr) e dalle qualità tecniche e fisiche che hanno, noi dovremo cercare di rimanere sempre in partita per sfruttare le occasioni che dovessero presentarsi. Non dobbiamo fare una partita attendista, ma dobbiamo sfruttare le possibilità per fare nostra la partita".

Per ciò che concerne la formazione mister Manoni ha potuto finalmente sfruttare una intera settimana per conoscere meglio il gruppo e impartire il suo credo tattico. A parte Tomassini, gli altri giocatori sono tutti a disposizione. Compreso Coulibaly che ha vissuto una settimana movimentata per via di un affaticamento muscolare. L’attaccante è stato recuperato e spetterà al tecnico decidere di schierarlo fin dall’inizio oppure farlo entrare a partita in corsa. Il suo posto potrebbe essere preso da Padovani che domenica scorsa era partito dalla panchina. Prima della partita è prevista una sfilata di tutti i mini-calciatori che fanno parte della scuola calcio dell’Accademia Granata.

Così in campo, stadio "Raffaele Mancini", ore 14,30.

Alma Juve Fano (4-3-1-2): Guerrieri; Riggioni, Mancini, Dubaz, Allegrucci; Ricci, Urbinati, Kalombo; Gonzalez; Serges, Padovani. A disp. Piersanti, Pensalfini, Saponaro, Zanni, Antonioni, Coulibaly, Giuli, Brunetti, Roberti. All. Manoni.

Campobasso (4-4-2): Esposito; Bonacchi, Gonzalez, Di Filippo, Parisi; Grandis, Maldonado, Serra, Lombardi; Coquin, Di Nardo. A disp. Di Donato, Pacillo, Lambiase, Abonckelet, Rasi, Pontillo, De Cerchio, Persichini, Romero. All. Pergolizzi.

Arbitro: Mario Picardi di Viareggio, assistenti Badreddine Mamouni di Tolmezzo e Alberto Callovi di San Donà di Piave.

Silvano Clappis