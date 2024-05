Primo maggio tra natura e tavola

L’associazione ‘Sì Fuoristrada’, la Pro Loco di Orciano e quella di Barchi hanno organizzato per oggi il ‘Primo Maggio al lago delle Rose’. Una giornata all’insegna della natura e della buona gastronomia che inizierà alle 10 con una escursione a piedi dal parcheggio in prossimità del cimitero di Barchi fino al ‘Lago delle Rose’, un’area verde, con tanto di laghetto, immersa nelle colline. La passeggiata si svolgerà anche nel caso in cui ci fosse un po’ di pioggia. Spostata, invece, la location dell’appuntamento conviviale: nelle intenzioni dei promotori si doveva pranzare in riva al lago, allietati da musica live; ma viste le incertezze meteo si è optato per la palestra ‘Palasimone’. Lo scenario sarà molto meno accattivante, ma la bontà dei piatti preparati secondo la tradizione del posto consentirà, comunque, di trascorre delle ore piacevolissime.