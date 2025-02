Assegni di cura per over 65 non autonomi

Assegni di cura 2025: al via il bando per il sostegno agli anziani non autosufficienti. Per beneficiarne bisogna aver compiuto 65 anni, essere non autosufficienti con certificazione di invalidità al 100% (compresi i casi di cecità) e aver il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, usufruire di un’adeguata assistenza domiciliare, verificata dall’assistente sociale e dall’Unità valutativa integrata (Uvi) in caso di situazioni complesse. Le domande si possono presentare fino al 25 marzo 2025 attraverso la piattaforma online dedicata, accessibile dal sito dell’Ats 6. Sono necessario le credenziali Spid o Cie. Dopo la scadenza sarà stilata una graduatoria, valida dall’1° gennaio al 31 dicembre 2025, delle domande ammissibili, ordinata in base alI’Isee. L’importo dell’assegno di cura è di 200 euro mensili per 12 mesi. Sulla base delle risorse disponibili per il 2025 sarà consentita l’erogazione di 147 contributi in tutto il territorio dell’Ambito.

L’assegno di cura è un intervento dell’Ambito sociale 6 per rafforzare il sistema dei servizi domiciliari e prevenire il ricovero degli anziani non autosufficienti, permettendo loro di restare nel proprio contesto di vita e relazioni. La pubblicazione dell’avviso pubblico, permette di presentare domanda per accedere al contributo, destinato agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, residenti e domiciliati nei Comuni dell’Ats 6. Il supporto assistenziale potrà essere garantito direttamente dai familiari, anche non conviventi, oppure da assistenti familiari con regolare contratto di lavoro. "L’assegno di cura è un aiuto concreto per le famiglie che assistono a domicilio anziani non autosufficiente, - afferma l’assessore ai Servizi sociali, Lucia Tarsi - favorisce la loro permanenza nel proprio contesto di vita familiare e affettiva".