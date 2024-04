Beffa Fano La vittoria sfuma al 95’

2

(3-5-2): Zappalà 6; Ruiz 5.5, Valentini 5.5, Iurgens 5.5; Savi 5.5 (31’st Recchiuti), Grossi 6 (23’st Ruci 6), Panaioli 6, Fatati 4, Pellegrini 5; De Marco 6 (33’st Montesi 6), Camilli 5.5. A disp: Simeoni, Labrozzi, Orosa, Di Emma, Rossetti, Spirito. All. Cioci 5.5

A.J.FANO (3-4-3): Guerrieri 6.5; Riggioni 5.5, Mancini 5.5 (14’st Pierfederici 6) Dubaz 5.5 (30’st Serges); Ricci 5.5 (50’st Antonioni sv), Urbinati 6, Zanni 5 (12’st Pensalfini 6), Allegrucci 6 (40’st Roberti 6); Gonzales 6, Padovani 5.5, Coulibaly 5. A disp.: Piersanti, Saponaro, Malshi, Rovinelli. All. Manoni 5.5

Arbitro: Bartolussi di Nichelino, 6

Reti: 20’pt Panaioli, 37’ (rigore) e 47’st (rigore) Gonzales, 50’st Montesi

Note – Ammoniti: Pellegrini, Gonzales, Recchiuti, Riggioni, Montesi. Angoli 5-3 per la Tivoli.

Un pari che serve a poco. L’Alma Fano fa mea culpa per l’ultima azione che ha portato alla rete Montesi dopo una gara vissuta a rincorrere e poi a farsi rincorrere. Per poco. Con un Guerrieri che nel momento clou della sfida ha parato di tutto.

Per i granata la vittoria sta diventando un miraggio e la classifica si fa sempre più delicata in un’annata delicata sotto ogni punto di vista. Eppure in avvio gli ospiti si sono fatti preferire per un ordine mentale in campo. Poi la Tivoli ha preso campo. Panaioli svetta sul calcio d’angolo e mette dentro per il vantaggio. Un vantaggio effimero che la Tivoli protegge senza fare grossissimi sforzi. L’attacco marchigiano latita, almeno per tre quarti di gara. Nel primo tempo tanto possesso di palla per gli ospiti ma conclusioni nulle dalle parti di Zappalà. A rischiare sono sempre i fanesi con il palo di De Marco da venti metri.

Nel secondo tempo calma piatta nonostante Manoni provi a cambiare qualcosa in mezzo al campo come l’innesto di Pensalfini e subito dopo quello di Pierfederici. L’Alma aumenta i giri ma la Tivoli chiude ogni spazio immaginabile. Cioci opta per difendere il misero vantaggio e da un’occasione gli ospiti pareggiano con il rigore di Gonzales a poco meno di dieci dalla fine. Un risultato insperato che infonde verve ai marchigiani. La squadra gioca meglio e va al tiro. Una gara tra due squadre in difficoltà ma tirata. Gli ospiti iniziano ad alzare il baricentro e in pieno recupero Fatati ingenuamente entra su Gonzalves e per la seconda volta il direttore di gara assegna il penalty che lo stesso attaccante sigla in fotocopia del rigore precedente. Poi nel recupero la beffa di Montesi dopo tre miracoli di Guerrieri che blocca la festa agli ospiti. Finisce con i giocatori amaranto a ringraziare i tifosi accorsi in massa per una sfida da playout. Senza vincitori e vinti.

Mirko Cervelli Desideri