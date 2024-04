Bel traguardo nella scherma

C’era un prestigioso e meritato bronzo continentale all’interno dell’uovo di Pasqua di Asia Volpi (foto), la classe 2006 della Fanum Fortunae Scherma salita sul terzo gradino del podio nella specialità della spada del Circuito Europeo Under 23. Di scena a Sofia, in Bulgaria, che con la ungherese Budapest ospitava questa rassegna, il talento emergente della società fanese aveva conquistato la qualificazione nella fase a gironi grazie al suo secondo posto, dopodiché non ha visto schiudersi le porte della finalissima a causa del 15-7 subito in semifinale contro la romena Emma Ekaterina Sont.

Comunque un

eccellente risultato per la Volpi, che invece nella capitale dell’Ungheria ad ottobre dello scorso anno aveva ricevuto l’ambito "World Fair Play Awards" per il fair play nella categoria Youth della scherma. Mentre lei teneva alto il tricolore italiano con

la maglia azzurra una rappresentanza della

Fanum Fortunae Scherma partecipava invece alla famosa

trasmissione televisiva "Domenica Sportiva" negli studi milanesi della RAI, dove hanno vissuto questa piacevole esperienza il presidente Ernesto Langella, la vice-presidente Ilaria Langella, l’allenatrice Evelina Langella, gli atleti Dario Cassano, Giulia Francolini e Mattia Scarpetti ed i soci Angelo Langella ed Emiliano Tonelli.