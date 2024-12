Buon sangue non mente, sono 100 pure per Alba

Ha raggiunto il traguardo dei 100 anni Alba Michelini di Sant’Ippolito, maestra storica del paese degli scalpellini, ma prima ancora, per molti, la moglie del compianto campionissimo master Giuseppe Ottaviani (spentosi a 104 anni e 2 mesi nel luglio del 2020), che dopo il compimento del secolo di vita ha letteralmente scritto la storia dello sport master mondiale, vincendo 5 titoli iridati all’aperto in altrettante specialità dell’atletica, 3 medaglie d’oro agli europei indoor di Madrid nel 2018; altri 2 titoli mondiali a Malaga nel settembre dello stesso anno e 2 continentali a Jesolo nell’autunno 2019. Più, naturalmente, i successi in ambito italiano, senza dimenticare che si è trattato dell’unico centenario al mondo ad aver effettuato il salto triplo. Tutti record che gli valsero anche l’onorificenza di Commendatore della Repubblica in considerazione degli alti meriti sportivi e per aver onorato il nostro Paese in campo internazionale, conferitagli a palazzo Chigi nel marzo 2019.

Imprese e riconoscimenti di cui l’indimenticato campione attribuiva il merito, in primis, alla moglie Alba, che, ora, per non essere da meno del suo super atleta, con cui è stata sposata per oltre 60 anni, ha raggiunto anche lei la tripla cifra, lucidissima, tanto da gestire anche la festa di compleanno di ieri. Prima il pranzo in famiglia, con i figli Paolo, Matelda e Marzia e nipoti; alle 17 la santa messa in chiesa e poi il brindisi a casa per tutti gli amici. In più, così come aveva fatto il suo Giuseppe, anche lei ha offerto il caffè a tutti gli avventori del bar del paese. Alla signora Alba, che per 40 anni consecutivi ha fatto la maestra, prima a Fratte Rosa e poi in altri comuni fino ad approdare a Sant’Ippolito, tanto da ricevere la medaglia d’oro per gli 8 lustri di insegnamento, e che ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Pro loco di Sant’Ippolito nei primi anni ’90 rilanciando la tradizione degli scalpellini, vanno anche gli auguri della redazione del Carlino.

Sandro Franceschetti