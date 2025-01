Vertice d’urgenza per salvare la ColleMar-athon di Fano

Fano, 11 gennaio 2025 – Vertice d’urgenza, stamattina, a Fano, tra sindaci e organizzatori. Luca Serfilippi è in prima linea nel tentativo di salvare l’edizione 2025 della ColleMar-athon, la maratona internazionale Barchi-Fano che ha festeggiato l’anno scorso il suo ventennale e i cui promotori dell’Asd ColleMar-athon Club hanno comunicato l’annullamento, a seguito della decisione di Annibale Montanari, da sempre deus ex machina della kermesse, di dimettersi da presidente del sodalizio e diminuire il proprio impegno.

Di fronte a tale notizia, il sindaco fanese ha convocato gli altri primi cittadini interessati (Terre Roveresche e San Costanzo, e, per quanto riguarda la mezza maratona, Mondolfo) insieme al ‘direttivo’ dell’evento, per salvaguardare la manifestazione.

La decisione di Montanari ha suscitato, infatti, grande preoccupazione, poiché la gara è diventata un emblema del territorio, capace di valorizzarlo su scala internazionale.

“Ci incontreremo domani mattina (stamattina, ndr), per provare a trovare una soluzione che consenta la continuazione di una manifestazione che, raggiunta la sua ventesima edizione, rappresenta ormai un simbolo per il nostro territorio – ha dichiarato Serfilippi -. Una manifestazione che ha saputo proiettarci su una dimensione internazionale, con partecipanti provenienti da tutto il mondo. Inoltre, questa kermesse riveste un’importanza non solo sportiva, ma anche turistica, essendo diventata uno strumento di marketing promozionale, con ricadute significative sotto il profilo ricettivo”, ha continuato il capo della giunta fanese Il sindaco ha poi voluto sottolineare l’immenso contributo di Annibale Montanari, la cui passione e dedizione hanno trasformato un’idea in un sogno condiviso da una comunità di volontari e di sportivi. Insieme a una ristretta cerchia di appassionati, Montanari creò la ColleMar-athon nel 2003, portandola poi avanti per 20 edizioni (ininterrottamente, eccezion fatta per gli anni della pandemia 2020 e 21) e rafforzando il legame con le radici locali, oltre a promuovere i valori dello sport.

“Desidero sottolineare l’impegno e l’importanza del ruolo di Annibale Montanari – ha evidenziato Serfilippi -, meritevole di riconoscimento per aver trasformato un’idea in un sogno, grazie al lavoro di innumerevoli volontari che credono e si impegnano per portare avanti i valori dello sport e il legame con le nostre radici”.

“Montanari – ha concluso il sindaco - ha espresso gratitudine, auspicando che, grazie alla collaborazione tra amministrazioni, direttivo e comunità, la ColleMar-athon possa continuare a coronare il suo ruolo di appuntamento sportivo e turistico imprescindibile”.

Insomma, il sindaco di Fano mostra determinazione e fiducia; e tutti coloro che amano lo sport e il territorio non possono che essere dalla sua parte, considerando che solo nel 2024 la Maratona dei Valori, secondo Federalberghi, ha portato negli hotel e B&B fanesi e dell’entroterra oltre 800 pernottamenti in più e un super afflusso in ristoranti, pizzerie e negozi.