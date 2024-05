Collemar-athon Fano, grande successo alla 20esima edizione

Fano, 5 maggio 2024 – Una grande festa per lo sport e per il territorio. Più di 1.350 runner, provenienti da 21 nazioni diverse, hanno disputato questa mattina le tre prove della ventesima edizione della ColleMar-athon, la maratona internazionale da Barchi di Terre Roveresche a Fano. In 650 si sono cimentati sulla distanza dei 42,195 chilometri che ha preso il via da Barchi, in 600 all’Half ColleMar-athon (21,0975 km) partita da Mondolfo e in 100 alla 10 chilometri e tutti si sono ritrovati sotto la spettacolare finish line posizionata all’Arco d’Augusto di Fano. Nella gara clou, da evidenziare il ritorno al successo di un atleta italiano, che mancava dall’edizione del 2016. A tagliare per primo il traguardo, dopo una cavalcata solitaria, è stato il frusinate Carmine Buccilli, 41enne della Etrusca Asd, con un crono di 2 ore, 27 minuti e 54 secondi. Alle sue spalle Matteo Lucchese dell’Atletica Avis Castel San Pietro Asd, che ha chiuso in 2h 33’ 08”, e terza piazza per il marocchino Youness Zitouni dell’Osteria dei Podisti con 2h 34’ 19”. Fra le donne, vittoria della croata Marija Vrajic della Ak Maksimir, che aveva già trionfato alla ColleMar-athon nel 2011, 2012, 2013 e 2014. Il suo tempo è stato di 3 ore, 6 minuti e 8 secondi. Dietro di lei Chiara Bertino dell’Asd Podistica Torino (3h 12’ 41”) e terza piazza per Federica Poesini dell’Atletica Castello (3h 13’ 51”). Nell’Half ColleMar-athon podi tutti italiani. Fra gli uomini successo di Gian Marco Bertini del Fano Corre, che ha chiuso in 1h 16’ 09”, precedendo Mirco Cimarelli del Cus Camerino (1h 16’ 57”) e Angelo Amoroso dell’Atletica Civitanova (1h 17’ 57”). In campo femminile dominio di Chiara Camporesi dell’Asd Dinamo Sport, arrivata sul traguardo in 1 ora, 29 minuti e 10 secondi. Secondo posto di Alice Cuscini della società Cinque Cerchi (1h 34’ 56”) e terzo di Francesca Carboni del Fano Corre (1h 35’ 12”). Nella 10 km primo posto nella classifica maschile per Luca Jannuzzo dell’Asd Podistica Torino, davanti ad Andrea Fiorani del Fano Corre e a Lorenzo Boinega dell’Atletica Urbania. Tra le donne successo di Giulia Morbidelli, impostasi su Federica Lorenzini e Monia Palazzesi. La Half ColleMar-athon era valevole come Campionato Italiano Paralimpico di Mezza Maratona. Nelle varie categorie si sono guadagnati il titolo tricolore Simone Colasuonno, Serena Banzato, Vincenzo Cascella, Pierluigi Maggio, Giovanni Pili D’Ottavio, Gennaro Iorio e Giacomo Grillo. Applausi da parte di concorrenti e autorità per l’impeccabile macchina organizzativa guidata dal presidente della ColleMar-athon Annibale Montanari e composta da oltre 300 volontari.