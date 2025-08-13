Cosa è successo a Fano con il video hard? La spiegazione del Comune

Fano, 13 agosto 2025 – A Fano, da ore, non si parla d’altro. Comprensibilmente. Un video porno è stato proiettato per alcune ore nel pannello informativo del Lido 2 di Fano, in piena zona turistica. Ad accorgersi dell’evidente malfunzionamento sono stati alcuni increduli passanti: tanti i video che circolano nelle chat con le immagini porno sul totem tra le risate e l’indignazione (nessuno di questi è pubblicabile, tanto sono forti le immagini proiettate). Poi, nella primissima mattinata è arrivata la segnalazione alle forze dell’ordine.

Ora si chiariscono i casi di questo ‘mistero’: non è stato frutto di un guasto o di un errore tecnico, ma di un atto vandalico informatico.

Il Comune, infatti, ha reso noto che, nella notte tra il 12 e il 13 agosto, persone non ancora identificate hanno forzato le serrature del box che contiene la strumentazione hardware del dispositivo – collegato alla app e al portale VisitFano – e ne hanno violato il sistema informatico.

Gli agenti, oltre a informare immediatamente gli uffici comunali, hanno coperto il display per impedirne la visione alle famiglie che di lì a poco avrebbero affollato la zona.

L’Ufficio Turismo ha chiesto un controllo urgente alla ditta incaricata della manutenzione, che, tramite teleassistenza, ha confermato la manomissione.

Le telecamere di sorveglianza della zona hanno permesso di individuare il momento esatto dell’intrusione: sono ora in corso le indagini per identificare i responsabili.

Nell’arco della mattinata il totem è stato ripristinato e sono state implementate nuove misure di sicurezza per prevenire intrusioni analoghe in futuro.

Intanto, sui social si è scatenata l’ironia dei fanesi: moltissimi i commenti di chi saluta “finalmente qualcosa di nuovo a Fano” e chi avanza perfino richieste di titoli per la prossima ‘proiezione’.