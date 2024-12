Danni per l’alluvione a Fano, via ai risarcimenti da 5 a 20mila euro: come ottenerli

Fano, 17 dicembre 2024 – Alluvione di settembre 2024: via alle richieste di risarcimento da parte di cittadini e imprese che abbiano subito dei danni. Lo fa sapere il Comune. Furono particolarmente colpite le zone di Ponte Sasso e Carrara, ma chiunque abbia subito dei danni può presentare la domanda per il ristoro dei danni. “Il bando regionale è finalmente operativo – dichiara l’assessore aI Lavori pubblici, Gianluca Ilari –. Dall’altro ieri è possibile accedere alla piattaforma regionale, alluvione2024.regione.marche.it, per presentare le richieste. A breve sarà disponibile un link dedicato anche sul sito del Comune per semplificare l’accesso ai moduli”.

Previste due misure: i privati possono richiedere un contributo fino a 5mila euro per ciascun immobile danneggiato, compilando il modello B1. Le domande dovranno essere trasmesse al Comune, che si occuperà di raccoglierle e inoltrarle alla Regione; le imprese, invece, potranno richiedere fino a 20mila euro, compilando il modello C1 direttamente sulla piattaforma regionale. Per accedere sarà necessario lo Spid. Le imprese gestiranno autonomamente le loro domande, includendo una stima dettagliata dei danni subiti.

La piattaforma regionale sarà disponibile fino alle 13 del 24 gennaio. Dal Comune spiegano che “i contributi saranno concessi solo per la parte dei danni non coperta da polizze assicurative”. “L’intero iter è stato progettato per essere semplice e accessibile – aggiunge l’assessore Ilari –. Il nostro obiettivo è fornire un aiuto concreto e tempestivo per permettere alla comunità di rialzarsi al più presto”. A breve, il sito ufficiale del Comune di Fano (www.comune.fano.it) pubblicherà un link dedicato con tutte le informazioni e i moduli necessari. Per l’assistenza tecnica legata alla piattaforma regionale, è attiva la casella email helpdesk.alluvione2024@regione.marche.it.